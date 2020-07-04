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驚險一瞬間！水泥灌漿車疑煞車失靈 暴衝慘撞無辜轎車

聯合報 / 記者賴郁薇/即時報導

驚險一瞬間！1輛水泥灌漿車疑似煞車故障失靈，沿途失控衝撞上分隔島，又偏離往後撞到正在停等紅燈的轎車。轎車無辜遭撞擊，車頭嚴重凹陷損毀，慘不忍睹，幸好車內李姓駕駛命大，受輕傷、無大礙，後續肇事責任待警方調查釐清。

警方初步了解，轎車昨天下午1點53分左右恰好在岡山南路、國軒路口停等紅燈，萬萬沒想到無辜遭水泥灌漿車波及碰撞。67歲轎車駕駛送義大醫院，輕傷，幸無生命危險。

警方對雙方駕駛施行酒測，均無酒駕情勢。水泥灌漿車45歲蔡姓司機說，煞車好像故障才會先撞上分隔島，再撞上轎車。

詳細肇事原因還待警方調查釐清，岡山交通分隊長盧明印表示，水泥灌漿車有無違規情事，得送交通大隊認定，如有違規就依法告發裁罰。

肇事影片網址

水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝
水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝
水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝
水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝
水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝
水泥灌漿車疑煞車故障，撞上無辜停等紅燈的轎車。記者賴郁薇／翻攝

岡山 義大 酒駕

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