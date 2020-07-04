中市少年隊舉辦窯烤披薩 水彈槍暑期休閒活動

台中市警局少年隊今天與「大木塊生態園區」，舉辦「窯烤披薩VS水彈槍生存戰體驗營」戶外休閒活動，讓轄內的12歲至18歲之國、高中生共30人，體驗手做窯烤披薩及水彈槍生存遊戲，促進青少年學習珍惜、團隊合作與人際溝通能力，避免前往危險水域戲水，平安快樂放暑假。

暑假快到了，隨著新冠肺炎疫情趨於穩定，為提供本市青少年正向活動體驗，紓解生活與課業壓力並振興國內產業復甦，中市警局少年隊7月4日舉辦「窯烤披薩VS水彈槍生存戰體驗營」戶外休閒活動。

暑假期間是兒少犯罪（被害）發生之高峰期，家長們要上班，孩子的自由時間突然變多，若不善加利用自我充實，發生犯罪或被害的機會可能就會增加，如好奇施用毒品、從事網路援交或擔任詐騙車手…等。為建立青少年正確法律觀念及倡導青少年從事正當休閒活動，少年警察隊特別與「大木塊生態園區」合作規劃這次的體驗活動，協助青少年找到更多元的紓壓方式。

活動開始前，警方利用有獎徵答方式進行防制毒品、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪等法律宣導；接著窯烤披薩體驗則是讓學生從揉麵糰、切食材、桿麵皮等，親自體驗pzza的製程，從中學習「分工」、「分享」、「珍惜」食物的觀念。