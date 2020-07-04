影／中市汽車租賃公司槍擊案 警已逮1嫌及找到2車

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨天下午高雄地區的3名股東至台中與經營者對帳，期間突有一夥人闖進，朝天花板開2槍後駕車離去，警方專案小組已查獲1嫌，並找到兩輛車，警方持續追查其餘在逃同夥。

警方專案小組，查出這家汽車租賃公司位於中市西屯區順平一街，昨天下午4時餘，在南部高雄的3名股東，至公司與經營者對帳，至昨晚6時30分後，突有一夥人闖進，朝天花板開2槍後駕車離去；高雄來的股東並未被挾持或控制，這3名股東於昨晚8時離去。