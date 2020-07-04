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女山友攀八通關古道摔落 意識模糊腳踝骨折直升機救援

聯合報 / 記者江良誠王燕華／連線即時報導

57歲林姓女山友參加登山隊攀登八通關越嶺線，今天上午在步道23.2公里處摔落約20公尺高度，疑似撞到頭部，意識模糊且腳踝骨折無法行走。花蓮縣消防局獲報後，集結人力趕往救援，並協請空勤直升機出動救援。

花蓮縣消防局今天上午10時34分獲報與林女同行的陳姓山友求救電話，指稱一行9人6月29日自花蓮卓溪鄉南安入山，預計今天從南安下山，但林姓女隊員上午不小心失足摔落約20公尺高度受傷。

陳姓山友說，林姓摔傷後疑似撞到頭部，意識模糊且腳踝骨折，完全無法行走，由王姓領隊與其他隊員人力徒步搬運背負，上午11時許抵達多土袞駐在所等待救援。

消防局第三大隊副大隊長陳力屏說，目前正集結人力趕往，但事故地點路途遙遠，約需6、7個小時才能抵達。消防局已向中央回報航空器申請座標及傷者狀況，台東空勤總隊直升機NA-704在上午11時36分起飛，預計將人救起後，送花蓮玉里慈濟救治。

玉山國家公園管理處表示，八通關越嶺線為日據時期，日人為了實行理蕃政策及連線台灣東、西部的交通，於1921年闢建完成的步道，為東西橫向步道，由南投東埔橫越中央山脈至花蓮山風登山口，全程約96公里，以大水窟為中心分為東、西兩段。大水窟以西的步道西段，保持較為完整，尤其是東埔至八通關路段步況良好，登山客較多；大水窟以東的步道東段，因路線較長且年久失修，雖玉山國家公園管理處近來陸續修復吊橋及興建山屋，但沿線步道因多次颱風侵襲，尚有數處崩塌，是一條困難度極高的長程登山路線。

八通關古道部分路段地形險峻，稍不小心就發生意外。圖／南投消防局提供
八通關古道部分路段地形險峻，稍不小心就發生意外。圖／南投消防局提供
八通關古道部分路段地形險峻，稍不小心就發生意外。圖／南投消防局提供
八通關古道部分路段地形險峻，稍不小心就發生意外。圖／南投消防局提供

玉山國家公園 山友 直升機

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