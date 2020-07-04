停車場一夜9車遭破窗行竊 車主痛罵放假無車可用

新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有多輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方清查發現包括計程車及私人汽車共有9輛汽車遭破壞，由於竊賊專偷車內現金或零錢，損失金額約2萬多元，警方已調閱周邊監視畫面，全力過濾清查可疑嫌犯中。

新店警方今天凌晨4時許接獲民眾報案，位於新店區央北二路與斯馨一路的福安停車場及斯馨停車場，報案人到停車場準備開車，發現自已的汽車遭破壞，又發現旁邊汽車內有可疑人士，大喊一聲，「你在做什麼？」該名男子迅速車內跳出逃跑。

警方獲報到場，發現有多輛汽車車窗遭人破壞，潛入車內竊取車內財物。經清查共有包括計程車和私人汽車共有9輛汽車遭破壞，損失金額約2萬3000元。