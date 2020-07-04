聽新聞
test
0:00 / 0:00
停車場一夜9車遭破窗行竊 車主痛罵放假無車可用
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有多輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方清查發現包括計程車及私人汽車共有9輛汽車遭破壞，由於竊賊專偷車內現金或零錢，損失金額約2萬多元，警方已調閱周邊監視畫面，全力過濾清查可疑嫌犯中。
新店警方今天凌晨4時許接獲民眾報案，位於新店區央北二路與斯馨一路的福安停車場及斯馨停車場，報案人到停車場準備開車，發現自已的汽車遭破壞，又發現旁邊汽車內有可疑人士，大喊一聲，「你在做什麼？」該名男子迅速車內跳出逃跑。
警方獲報到場，發現有多輛汽車車窗遭人破壞，潛入車內竊取車內財物。經清查共有包括計程車和私人汽車共有9輛汽車遭破壞，損失金額約2萬3000元。
警方鑑識人員到場採證，在車內發現疑似竊賊遺留的一把螺絲起子和一只夾腳拖鞋，已全面調閱停車場及周邊道路監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言