快訊

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

川普長子小唐納女友確診！行程喊卡 但小唐納沒事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車場一夜9車遭破窗行竊 車主痛罵放假無車可用

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有多輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方清查發現包括計程車及私人汽車共有9輛汽車遭破壞，由於竊賊專偷車內現金或零錢，損失金額約2萬多元，警方已調閱周邊監視畫面，全力過濾清查可疑嫌犯中。

新店警方今天凌晨4時許接獲民眾報案，位於新店區央北二路與斯馨一路的福安停車場及斯馨停車場，報案人到停車場準備開車，發現自已的汽車遭破壞，又發現旁邊汽車內有可疑人士，大喊一聲，「你在做什麼？」該名男子迅速車內跳出逃跑。

警方獲報到場，發現有多輛汽車車窗遭人破壞，潛入車內竊取車內財物。經清查共有包括計程車和私人汽車共有9輛汽車遭破壞，損失金額約2萬3000元。

警方鑑識人員到場採證，在車內發現疑似竊賊遺留的一把螺絲起子和一只夾腳拖鞋，已全面調閱停車場及周邊道路監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。

新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有9輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方採證後已調閱監視器畫面，過濾清查可疑嫌犯中。記者王長鼎／翻攝

停車場 計程車

延伸閱讀

2歲幼童烈日下遭反鎖車內 消防隊員破窗救出

工人夜闖校園女舍 涉偷竊、性騷擾

宜蘭西瓜工人潛入女學生宿舍 被指性騷擾辯忘記了

因為覺得「大學生比較笨」 他選在校園行竊

相關新聞

影／中市汽車租賃公司槍擊案 警已逮1嫌及找到2車

台中市西屯區一家汽車租賃公司，疑發生股東間財務糾紛，昨天下午高雄地區的3名股東至台中與經營者對帳，期間突有一夥人闖進，朝...

女山友攀八通關古道摔落 意識模糊腳踝骨折直升機救援

57歲林姓女山友參加登山隊攀登八通關越嶺線，今天上午在步道23.2公里處摔落約20公尺高度，疑似撞到頭部，意識模糊且腳踝...

停車場一夜9車遭破窗行竊 車主痛罵放假無車可用

新北市新店區一處私人停車場車主向警方報案，停車場內共有多輛汽車車窗遭打破，車內財物遭竊，警方清查發現包括計程車及私人汽車...

金髮碧眼美女灌迷湯？他誤認是異國戀要匯美金

台中市民陳男3個月前在臉書社群網站，認識1名金髮碧眼美女，她大灌迷湯稱「我的愛人」、 「你是我生命中的男人，我不能對你撒...

台南鹽水民宅火警竄濃煙 姐妹疑從二樓往下逃生被嗆昏

台南鹽水昨晚發生民宅火警，除行動不便的77歲顏姓屋主，被發現燒死在客廳病床上，屋主77歲太太和周姓姐妹3人，在一樓後方廚...

台南民宅火警少女姊妹花重傷 姊姊未脫險妹妹傷勢穩定

台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅昨晚火警，2名獲救重傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門...

影／雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄 警助一臂之力

基隆市政府大樓外有白頭翁築巢，最近到繁殖季，但昨下午有2隻雛鳥墜巢，其中一隻較大的有辦法滑行，但另一隻較小雛鳥掉到一處立...

新北衛生局女員工深夜從辦公大樓墜落停車場 送醫不治

新北市衛生局辦公大樓昨夜驚傳有人墜樓， 據了解，值班保全聽到一聲巨響，察看發現是衛生局約聘的林姓女員工，先撞到公務車再倒...

台南鹽水民宅起火 77歲婦人燒燙傷轉成大醫院治療

台南市鹽水區民宅晚間起火，消防員在屋內找到4人，一名男性倒在門口燒焦，另3名女性救出送醫，一人生命跡象微弱，與另一女性送...

鹽水火警1死3傷 臥病夫妻生死永隔

台南市鹽水區一戶透天厝昨晚發生大火，消防人員趕到時客廳陷入一片火海，造成一死三傷慘劇，七十七歲顏姓屋主倒臥門口燒焦，明顯...

百元美鈔買75折 台商自備驗鈔機仍栽跟頭

陳姓台商聽聞有批舊版百元美鈔要「打七五折」大出清，想賺中間利差，花了六百五十萬台幣購入卅萬元美鈔，沒想出境蒙古兌換時，被...

樹倒砸死女騎士 盧秀燕：助家屬國賠

台中市45歲潘姓女攤商前天收攤後，騎車行經南屯區筏子東街時，因天雨路樹倒塌遭擊中頭部身亡，家屬要求市府給個交代。台中市長...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

勞工紓困方案遭詐貸 27人假冒修車、餐廳員工申辦

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。