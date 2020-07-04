金髮碧眼美女灌迷湯？他誤認是異國戀要匯美金

台中市民陳男3個月前在臉書社群網站，認識1名金髮碧眼美女，她大灌迷湯稱「我的愛人」、 「你是我生命中的男人，我不能對你撒謊」 「我的愛正在發生」，致陳誤以為是愛神降臨，至中國信託台中分行要匯美金給她， 所幸行員機警通報警方，阻止陳匯款。

6月30日上午，中市警一分局繼中派出所員警接獲中國信託台中分行李姓襄理通報，稱陳姓男子疑似遭到詐騙，警方立即派遣員警趕赴現場。

警員葉柏逸、劉冠維警方到場，查出陳男欲匯款美金500元給一名網友的胡志明市帳號。警查出3個月前在臉書社群軟體上認識1名異國金髮碧眼美女，在跨海訊息 的一來一往中，美女稱陳男為「我的愛人」，且時常傳送「你是我生命中的男人，我不能對你撒謊」等文字予陳男，令陳男十分心動。

最近美女突然稱自己亟需一筆錢，請陳男務必立即匯款給她，並以「我的愛正在發生」 等字句迷惑陳男。因陳男臨櫃辦理匯款時不停察看手機，又無法向銀行行員說明欲匯款對象之身份，令行員直覺有異而通報警方。