大溪警方保護少年 執行青春專案
暑假尚未開始許多國中及高中生應屆畢業生已經畢業，桃園市大溪警分局於7月1日至8月31日止執行「暑期保護少年 青春專案」，昨天晚上10點至隔日1點針對轄內易滋事場所，聯合學校教官及市府單位，實施聯合稽查。
大溪警方表示，暑假即將到來，為防制青少年觸法行為及被害情形發生，此次勤務聯合市府教育局、社會局、都發局、消防局、衛生局、勞動局、環保局及少年警察隊，針對轄區撞球場、網咖、青少年易聚集滋事場所實施臨檢與稽查，也要求商家深夜不要容留未成年人士避免觸法，也於重點路段實施路檢防制青少年無照駕駛及危險駕車。
青少年心智尚未成熟，經常為不肖人士所利用，如遭詐騙集團利用為提款車手因而涉法遭送辦、引誘吸毒、遭吸收為幫派份子等，這些違法行為讓許多青少年留下不良紀錄，警方也在此呼籲青少年，暑假期間多從事身心健康活動，勿涉違法行為。
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