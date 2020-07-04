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台南鹽水民宅火警竄濃煙 姐妹疑從二樓往下逃生被嗆昏
台南鹽水昨晚發生民宅火警，除行動不便的77歲顏姓屋主，被發現燒死在客廳病床上，屋主77歲太太和周姓姐妹3人，在一樓後方廚房被發現，3人都被嗆昏，幸消防人員及時救出，77歲婦人先送麻豆新樓醫院轉送成大醫院燒燙傷中心加護病房；16歲和14歲周姓姐妹都在嘉義長庚醫院加護病房醫治中，3人暫無生命危險。
台南市消防局勤務中心昨晚8點41分據報，鹽水消防小隊第一時間趕到時，遠遠就看到濃煙密佈但沒看到明顯火舌竄出，火場大門是開著的，但通往客廳門往內鎖住，消防人員破門進入後，才發現客廳已陷入火海，鄰居緊張說屋內有4人未逃出，立即布水線搶進搜救人命。
消防人員在濃煙中摸索進入，在一樓樓梯往廚房方向走道，先發現一名體型壯碩16歲周姓姐姐，已被嗆昏倒地無意識，接著在廚房又找到第二位14歲周姓妹妹，和77歲屋主妻子，都已嗆昏倒地無意識，及時將3人救出送往醫院急救，幸好暫時沒有生命危險。
據指出，火警集中在客廳燒毀面積不大，消防人員很快就控制撲滅火勢，因周姓姐妹平時住在二樓，研判可能火警發生時濃煙往二樓猛竄，兩人受不了才往樓下逃生，卻被濃煙嗆昏，消防人員認為依火勢未往二樓延燒，若兩姐妹將房 門關起來打開窗戶，等待救援，可能會無事，但實際火場狀況還要由火調人員調查分析研判。
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