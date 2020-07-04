台南民宅火警少女姊妹花重傷 姊姊未脫險妹妹傷勢穩定

台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅昨晚火警，2名獲救重傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門關救回，2人都是吸入性肺炎，住加護病房插管救治，一夜觀察治療，姊姊生命徵象較不穩定；妹妹生命徵象穩定。

嘉義長庚說，昨天收治台南火災受傷2名病人，其中受傷較嚴重的是16歲姊姊，背臀部等體表20%，2至3度燒燙傷，及有吸入性灼傷，目前生命徵象較不穩定，持續插管治療及使用升壓劑。

14歲妹妹無燒燙傷，吸入性傷害，目前生命徵象相對姊姊穩定，因有呼吸困難仍插管持續治療。2人都入住燒燙傷中心持續治療中。