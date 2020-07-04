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台南民宅火警少女姊妹花重傷 姊姊未脫險妹妹傷勢穩定
台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅昨晚火警，2名獲救重傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門關救回，2人都是吸入性肺炎，住加護病房插管救治，一夜觀察治療，姊姊生命徵象較不穩定；妹妹生命徵象穩定。
嘉義長庚說，昨天收治台南火災受傷2名病人，其中受傷較嚴重的是16歲姊姊，背臀部等體表20%，2至3度燒燙傷，及有吸入性灼傷，目前生命徵象較不穩定，持續插管治療及使用升壓劑。
14歲妹妹無燒燙傷，吸入性傷害，目前生命徵象相對姊姊穩定，因有呼吸困難仍插管持續治療。2人都入住燒燙傷中心持續治療中。
姊妹花昨晚9點36分送來，當時無身分證件及家人陪同，入院時都意識模糊，經搶救，其中1人主要為背臀部2至3度燒傷，約27%及吸入性肺炎, 已放置氣管內管，轉至燒傷中心持續照護；另1人主要為吸入性肺炎,身上無任何燒傷情形，已放置氣管內管，也轉至燒傷中心持續照護。
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