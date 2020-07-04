影／雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄 警助一臂之力

基隆市政府大樓外有白頭翁築巢，最近到繁殖季，但昨下午有2隻雛鳥墜巢，其中一隻較大的有辦法滑行，但另一隻較小雛鳥掉到一處立牌的高台上，不敢亂動，2隻親鳥就這樣一左一右護著，受困其上有6小時，期間還飛離去找蟲餵食。到了晚上10點雛鳥掉下草叢，員警發現後助一臂之力，帶回警衛室內照顧，今天親鳥安全帶走回到巢下方讓牠練飛了。

由於市府的立牌有點高度，這隻雛鳥不敢跳下，又無法振翅飛行，就從下午一直受困在台上，市警第二分局警備隊駐衛警起初有發現，以為親鳥應有辦法帶走，沒想到就一直到晚上仍在，親鳥不離不棄，4隻鳥就這樣一直在警衛室的窗戶旁吱吱喳喳。

到了昨晚10點市府大樓鐵門要關時，發現雛鳥還是受困台上，2親鳥又帶不走，只在一旁不斷著急飛來又飛去，後來雛鳥體力不支，移動時掉到下方，員警擔心被人取走或者貓狗咬走，就助一臂之力，把雛鳥救到警衛室內窗邊，2親鳥沒有飛走，就站在鐵窗架上一直看顧著幼鳥到天明。