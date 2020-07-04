快訊

鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

KIMIKO簽名了！曬結婚書約 今正式登記當「王太太」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄 警助一臂之力

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府大樓外有白頭翁築巢，最近到繁殖季，但昨下午有2隻雛鳥墜巢，其中一隻較大的有辦法滑行，但另一隻較小雛鳥掉到一處立牌的高台上，不敢亂動，2隻親鳥就這樣一左一右護著，受困其上有6小時，期間還飛離去找蟲餵食。到了晚上10點雛鳥掉下草叢，員警發現後助一臂之力，帶回警衛室內照顧，今天親鳥安全帶走回到巢下方讓牠練飛了。

由於市府的立牌有點高度，這隻雛鳥不敢跳下，又無法振翅飛行，就從下午一直受困在台上，市警第二分局警備隊駐衛警起初有發現，以為親鳥應有辦法帶走，沒想到就一直到晚上仍在，親鳥不離不棄，4隻鳥就這樣一直在警衛室的窗戶旁吱吱喳喳。

到了昨晚10點市府大樓鐵門要關時，發現雛鳥還是受困台上，2親鳥又帶不走，只在一旁不斷著急飛來又飛去，後來雛鳥體力不支，移動時掉到下方，員警擔心被人取走或者貓狗咬走，就助一臂之力，把雛鳥救到警衛室內窗邊，2親鳥沒有飛走，就站在鐵窗架上一直看顧著幼鳥到天明。

員警用吸管餵雛鳥水喝，並餵一些軟質的蛋糕，就這樣照顧，今天凌晨員警把雛鳥帶出去，發現牠經一夜的休息，已有體力，跟著2親鳥跳回巢位下方，因有密葉掩蓋比較安全，已經會跳來跳去，研判過幾天就能自己飛了。

雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影
雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄，警助一臂之力。記者游明煌／攝影

吸管 基隆

延伸閱讀

雛鳥嘴張超大等餵食 期待落空秒「臭臉」笑翻網友

記大過也能升少將 再次見識蔡總統用人哲學

德陽旌湖成雛鳥樂園 好攝圈火了

誰偷走我的孩子… 黑枕藍鶲守空枝

相關新聞

鹽水火警1死3傷 臥病夫妻生死永隔

台南市鹽水區一戶透天厝昨晚發生大火，消防人員趕到時客廳陷入一片火海，造成一死三傷慘劇，七十七歲顏姓屋主倒臥門口燒焦，明顯...

百元美鈔買75折 台商自備驗鈔機仍栽跟頭

陳姓台商聽聞有批舊版百元美鈔要「打七五折」大出清，想賺中間利差，花了六百五十萬台幣購入卅萬元美鈔，沒想出境蒙古兌換時，被...

樹倒砸死女騎士 盧秀燕：助家屬國賠

台中市45歲潘姓女攤商前天收攤後，騎車行經南屯區筏子東街時，因天雨路樹倒塌遭擊中頭部身亡，家屬要求市府給個交代。台中市長...

台南鹽水民宅火警竄濃煙 姐妹疑從二樓往下逃生被嗆昏

台南鹽水昨晚發生民宅火警，除行動不便的77歲顏姓屋主，被發現燒死在客廳病床上，屋主77歲太太和周姓姐妹3人，在一樓後方廚...

台南民宅火警少女姊妹花重傷 姊姊未脫險妹妹傷勢穩定

台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅昨晚火警，2名獲救重傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門...

影／雛鳥墜巢高台受困6小時親鳥不離不棄 警助一臂之力

基隆市政府大樓外有白頭翁築巢，最近到繁殖季，但昨下午有2隻雛鳥墜巢，其中一隻較大的有辦法滑行，但另一隻較小雛鳥掉到一處立...

新北衛生局女員工深夜從辦公大樓墜落停車場 送醫不治

新北市衛生局辦公大樓昨夜驚傳有人墜樓， 據了解，值班保全聽到一聲巨響，察看發現是衛生局約聘的林姓女員工，先撞到公務車再倒...

台南鹽水民宅起火 77歲婦人燒燙傷轉成大醫院治療

台南市鹽水區民宅晚間起火，消防員在屋內找到4人，一名男性倒在門口燒焦，另3名女性救出送醫，一人生命跡象微弱，與另一女性送...

台南火警一對燒傷少女姊妹 吸入性肺炎插管急救

台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅晚間火警，2名獲救燒傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門...

台南鹽水火警女屋主背頸大面積燙傷情緒不穩

台南市鹽水區水秀里一戶透天厝晚間火警，顏姓屋主死亡，77歲妻子被消防人員救出，送麻豆新樓醫院搶救，醫師檢傷發現背部頸部三...

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

台南市鹽水區透天厝民宅今晚發生火警，造成行動不便顏姓屋主被燒焦死亡，另死者妻子（77歲）和屋內另2位周姓姐妹（16歲和1...

台南火警2名燒傷少女送嘉義長庚搶救與死神拔河

台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅晚間火警，2名獲救燒傷少女，送嘉義長庚搶救，燒傷嚴重，有生命危險，急診醫護人員全力搶救中。

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

美空運毒品郵包收件人英文名 檢調查址竟發現是柯建銘子

傳次子染毒？柯建銘回應了

疑母親遭辱罵 台南男爆怒砍殺鄰居夫妻一死一傷

勞工紓困方案遭詐貸 27人假冒修車、餐廳員工申辦

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。