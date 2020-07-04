新北衛生局女員工深夜從辦公大樓墜落停車場 送醫不治

新北市衛生局辦公大樓昨夜驚傳有人墜樓， 據了解，值班保全聽到一聲巨響，察看發現是衛生局約聘的林姓女員工，先撞到公務車再倒臥大門口旁地面，嚇得立即打電話報警，送醫急至今天凌晨1時許宣告不治，林女家屬接獲警方通連繫已由南部北上，至於事發原因有待進一步調查釐清。

新北市衛生局人員昨天晚上9時報警請求協尋失聯的林姓女員工（29歲），林女昨天下午5時許下班前就突然不見蹤影，保全人員遍尋不著，才報案請求警方協助以手機定位查詢，但因為林女的手機門號關機，無法取得即時定位。

警方昨晚10時30分至新北市英士路上的衛生局調閱監視器畫面，發現林女直至下午均未發現有離開衛生局大樓內部，增派12名員警執行衛生局9層樓全棟逐層逐間搜尋。沒想到至深夜11時許，聽到傳來一聲巨響，發現林女疑從高樓跌落，先撞到停在停車場的公務車，再掉落至1樓大門旁，經消防人員送往亞東醫院，於今天凌晨1時許宣告不治。

據了解，林女平日上班正常，工作十分認真，疑似感情問題發生爭執，確實發生原因，有待警方進一步調查了解。警方今天也將報請檢察官相驗。