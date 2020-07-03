台南火警一對燒傷少女姊妹 吸入性肺炎插管急救
台南市鹽水區水秀里土庫1間民宅晚間火警，2名獲救燒傷周姓少女姊妹檔，送嘉義長庚搶救，經醫護人員全力搶救1個多小時，從鬼門關救回，2人都是吸入性肺炎，住加護病房插管救治。
嘉義長庚說，台南鹽水民宅大火約在晚間9點36分，送來2名年輕女性，無身分證件及家人陪同，入院時都意識模糊，經搶救，其中1人主要為背臀部2至3度燒傷，約27%及吸入性肺炎, 已放置氣管內管，轉至燒傷中心持續照護；另1人主要為吸入性肺炎,身上無任何燒傷情形，已放置氣管內管，也轉至燒傷中心持續照護。
這起火警造成3傷1死，傷者16歲周姓少女及14歲少女是姊妹檔，送嘉義長庚搶救，2名姊妹檔被消防救護人員，緊急送進長庚急診室，醫護人員檢傷後急救，到院時因燒嗆傷嚴重一度有生命危險，經搶救保住生命。
嘉義長庚設燒燙傷中心，因台塑、台化雲林六輕麥寮廠區屬石化製程，燒燙傷發生頻率高，為提供麥寮廠區及雲嘉南地區居民及時完整燒燙傷照護，嘉義院區設燒燙傷中心，可收治重症病人。
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