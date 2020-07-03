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台南鹽水火警1死3傷 屋主父親行動不便喪身火窟
台南市鹽水區水秀里土庫8-6號今晚8時41分傳出火警，台南市消防局勤務中心派遣鹽水分隊等 14車、28人前往灌救，消防人員抵達現場，發現民宅一樓客廳後方起火燃燒，消防人員佈水線搶救搜尋找到4人，分別搶救出3名傷者，分送嘉義長庚醫院及麻豆新樓醫院，並找到1名燒焦男屍。
警消清查，死者是77歲顏姓屋主的父親行動不便臥床，來不及逃生喪生火窟，另3名傷者分別是顏姓屋主77歲母親，以及屋主女友16和14歲周姓女兒。
救護人員指出，16歲屋主女朋友女兒救出時，意識模糊，由救護車送嘉義長庚，隨後救出14歲妹妹意識清醒，分別由兩救護車送嘉義長庚急救，至於屋主母親救出時意識模糊，則救護車送麻豆新樓醫院。至於屋主父親明顯死亡，屋主火警時不在現場。
消防局指出，火勢於晚間9時01分控制，9時08分撲滅，至於起火原因正由相關人員進一步釐清當中。
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