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台74線小貨車追撞2人受困 消防員救出送醫

中央社 / 台中3日電

台中市林姓男子今天駕駛小貨車，行經台74線大里區路段，追撞前方大貨車，林男與車上乘客一度卡在車內，消防局獲報協助脫困送醫，詳細事故原因警方正調查中。

台中市消防局今天下午4時40分接獲民眾報案指出，台74線快速道路往霧峰方向約31.1公里處，有小貨車事故，且有人員受困，派遣東英及中山分隊，出動消防車2輛、救護車2輛與人員14名前往搶救。

消防人員表示，到場時發現一輛小貨車車體變形，有2名傷者受困、意識清楚，經使用機具破壞後，下午5時35分將1男1女共2名傷者，送往大里仁愛醫院救治。

台中市警察局霧峰分局表示，初步調查68歲林姓男子駕駛小貨車載40歲林姓女子，行經事發路段時，追撞54歲韓姓男子駕駛的大貨車，小貨車上2人脫困後送醫，雙方駕駛都無酒駕，詳細事故原因仍在調查中。

事故 台中市 警察

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