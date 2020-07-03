聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市女子擅自離家還留遺書 15天後已成浮屍
龔姓女子半個月前離家出口，被家人通報失蹤；今天台北市中山區美堤河濱公園出現一具浮屍，警方採證後，確認死者就是龔女，調查發現她疑長期情緒不穩，選擇輕生，將報請檢察官相驗大體。
警方調查，龔女住在台北市鬧區，疑似長期情緒不穩，上月18日擅自離家，遭她的丈夫及孩子通報失蹤人口。
今天早上8點多，有民眾在美堤河濱公園邊散步邊欣賞河景，沒想到撞見一具浮屍冒出水面，趕緊報案，警消到場採證完，確認死者為女性，調查後通知她丈夫到案。
據了解，龔女離家前就寫下遺書，內容提及向家人道歉之詞，她的家人丈夫到現場指認大體時，悲痛的無法言語。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言