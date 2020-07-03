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北市女子擅自離家還留遺書 15天後已成浮屍

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

龔姓女子想不開輕生，今天被發現已成浮屍。記者蔡翼謙／翻攝
龔姓女子想不開輕生，今天被發現已成浮屍。記者蔡翼謙／翻攝

龔姓女子半個月前離家出口，被家人通報失蹤；今天台北市中山區美堤河濱公園出現一具浮屍，警方採證後，確認死者就是龔女，調查發現她疑長期情緒不穩，選擇輕生，將報請檢察官相驗大體。

警方調查，龔女住在台北市鬧區，疑似長期情緒不穩，上月18日擅自離家，遭她的丈夫及孩子通報失蹤人口。

今天早上8點多，有民眾在美堤河濱公園邊散步邊欣賞河景，沒想到撞見一具浮屍冒出水面，趕緊報案，警消到場採證完，確認死者為女性，調查後通知她丈夫到案。

據了解，龔女離家前就寫下遺書，內容提及向家人道歉之詞，她的家人丈夫到現場指認大體時，悲痛的無法言語。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

龔姓女子想不開輕生，今天被發現已成浮屍。記者蔡翼謙／翻攝
龔姓女子想不開輕生，今天被發現已成浮屍。記者蔡翼謙／翻攝

失蹤 北市 檢察官

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