快訊

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎

指考第一天解答一次看！物理難、生物題目長 新冠肺炎自然三科全入題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外銀刷卡缺乏OTP認證 盜刷購票集團半年狂吸1750萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

35歲鍾姓男子與孫姓妻子去年透過盜刷國內外銀行信用卡購買高鐵車票，以低價販售給不知情民眾牟利，不法所得高達1750萬元，警方接獲數名民眾舉報後展開調查，昨天循線將鍾姓夫婦及兩名下游共犯查緝到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方調查，包含美、日、加國在內，數家國外銀行信用卡並無網路刷卡認證（One Time Password）機制，鍾姓夫妻檔便利用此漏洞，透過近2000筆虛擬身分證字號及300餘張國內外信用卡，上網訂取近3600張高鐵票，再到社群網路、電商平台上張貼「高鐵票65折至9折」的訊息，吸引一般民眾購買。

據了解，鍾姓夫婦曾從事旅遊業，他們一邊利用旅遊業經歷，取信一般民眾「可以透過管道低價買取高鐵票」，一邊則透過盜刷信用卡購票，以此無本詐騙手法牟利達1750萬元。

警方經數月蒐證，昨天同步前往台北、新北、桃園、彰化、高雄等地執行搜索，查獲鍾姓夫婦及陳姓、鄭姓下游共犯，查扣信用卡資料、金融帳戶、作案用手機、電腦、房屋權狀等證物，詢後依法移送桃園地檢署偵辦。

據悉，家住桃園市的鍾姓夫妻檔，獲利後還用不法所得購買桃園市房產、投資海外虛擬貨幣；他們雖對犯行坦承不諱，但對於信用卡資料來源僅供稱「是買來的」，拒絕供出不法上游，警方後續正持續清查相關被害人及幕後共犯。

警方表示，大眾交通工具為民眾所依賴，搭乘台、高鐵時，應向官方網路訂票系統購買車票，勿貪圖折扣購買來路不明的票券，成為詐騙集團套利幫手。另提醒，信用卡若無 OTP 動態交易碼認證機制，容易成為遭盜刷的被害者。警方將持續網路巡邏打擊不法，維護金融交易秩序及大眾公平購票權益。

警方查扣信用卡資料、金融帳戶、作案用手機、電腦、房屋權狀等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣信用卡資料、金融帳戶、作案用手機、電腦、房屋權狀等證物。記者李隆揆／翻攝
35歲鍾姓男子與孫姓妻子去年透過盜刷國內外銀行信用卡購買高鐵車票，以低價販售給不知情民眾牟利，不法所得高達1750萬元。記者李隆揆／翻攝
35歲鍾姓男子與孫姓妻子去年透過盜刷國內外銀行信用卡購買高鐵車票，以低價販售給不知情民眾牟利，不法所得高達1750萬元。記者李隆揆／翻攝
左二為鐵路警察局刑警大隊大隊長劉貞汝。記者李隆揆／攝影
左二為鐵路警察局刑警大隊大隊長劉貞汝。記者李隆揆／攝影

信用 高鐵 盜刷

延伸閱讀

男涉盜刷數千筆信用卡買賣高鐵票 警移送偵辦

瘋搶三倍券信用卡優惠 銀行單日申請量暴增10倍

疫情趨緩 高鐵8月起恢復每週1,016班次旅運服務

三倍券拿紙本還是用信用卡好？ 這主因讓網友選擇領紙本

相關新聞

外銀刷卡缺乏OTP認證 盜刷購票集團半年狂吸1750萬

35歲鍾姓男子與孫姓妻子去年透過盜刷國內外銀行信用卡購買高鐵車票，以低價販售給不知情民眾牟利，不法所得高達1750萬元，...

北市女子擅自離家還留遺書 15天後已成浮屍

龔姓女子半個月前離家出口，被家人通報失蹤；今天台北市中山區美堤河濱公園出現一具浮屍，警方採證後，確認死者就是龔女，調查發...

檢相驗遭大樹壓死的女騎士 死因是顱腦遭重擊

潘姓女騎士昨天下午遭倒下大樹壓死，台中地檢署檢察官洪瑞君今天上午率法醫相驗，查出倒下的大樹重擊洪女頭部，致顱腦重創死亡，...

台中女子遭前男友毆傷骨折 社會局助聲請保護令

台中市謝姓男子6月涉嫌在家毆打蘇姓前女友，鄰居發現報案後，警方到場協助送醫。蘇姓女子有骨折、全身瘀傷等傷勢，中市府社會局...

當街毆打17歲女高中生 南港中年男：以為有人罵我

張姓女高中生昨天放學徒步返家途中，遭不認識的鍾姓男子毆打兩拳，受輕傷無大礙，警方調閱監視器找到鍾，發現他精神狀態不穩，請...

台東黑潮發現180公分男屍 配戴印度教猴神項鍊

距離台東長濱約50公里的黑潮流域發現男流屍，身高約180公分，因已漂流多日五官無法辨識，脖子上配戴印度教猴神項鍊，初步研...

影／火鍋店更換瓦斯桶不慎致外洩起火 一人命危一輕傷

彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今天上午疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成61歲瓦斯工人受到2到3度燒傷，經送醫急救有生命...

散布鋅銅能量水可治新冠肺炎假訊息 調查局將網友送辦

近期一名陳姓女子在臉書社團發文，聲稱鋅銅能量水可以治療新冠並販售牟利，致使民眾信以為真。調查局日前約談陳女到案後，依嚴重...

越南版「做工的人」 大學畢業生來台做綁鐵工日薪一千七百

移民署南區事務大隊台南市專勤隊接獲線報，在南市下水道箱涵工程有越南籍失聯移工從事綁鐵工作，當場查獲4名男性越南籍失聯移工...

感情糾紛爆發爭執 女慘遭男友毆打多處傷

台中市蘇姓女子上月8日到謝男家中聚餐，因雙方發生爭執慘遭謝男毆打，造成多處瘀青受傷，鄰居發現後趕緊報案，警方獲報後，立即...

影／台中路樹倒砸死孝女 家屬：相信市長會給一個交代

台中市區昨天豪大雨，南屯區筏子東街路樹倒塌，四十五歲潘姓女子騎機車下班途中遭擊中頭部，送醫後因傷重不治。台中市長盧秀燕今...

春城飛花斬不斷 警建議斷水斷電按址列管

高雄市新興區七賢一路有2棟住商大樓，有店家掛牌指油壓美容店卻暗藏春色，經營性交易，一旦遭警方查獲色情交易，便改弦易轍，變...

熱門新聞

民進黨總召柯建銘次子涉運毒 10萬元交保

消防員偷抄報案少女電話約出性侵 她含恨尋短

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

北市美堤河濱公園驚見浮屍 警方到場採證中

不顧安全拉住輕生女員工手臂！華碩營運長向員警致謝

小三拿愛郎精液人工受孕 醫師被騙免賠元配

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。