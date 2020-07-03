外銀刷卡缺乏OTP認證 盜刷購票集團半年狂吸1750萬

35歲鍾姓男子與孫姓妻子去年透過盜刷國內外銀行信用卡購買高鐵車票，以低價販售給不知情民眾牟利，不法所得高達1750萬元，警方接獲數名民眾舉報後展開調查，昨天循線將鍾姓夫婦及兩名下游共犯查緝到案，詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方調查，包含美、日、加國在內，數家國外銀行信用卡並無網路刷卡認證（One Time Password）機制，鍾姓夫妻檔便利用此漏洞，透過近2000筆虛擬身分證字號及300餘張國內外信用卡，上網訂取近3600張高鐵票，再到社群網路、電商平台上張貼「高鐵票65折至9折」的訊息，吸引一般民眾購買。

據了解，鍾姓夫婦曾從事旅遊業，他們一邊利用旅遊業經歷，取信一般民眾「可以透過管道低價買取高鐵票」，一邊則透過盜刷信用卡購票，以此無本詐騙手法牟利達1750萬元。

警方經數月蒐證，昨天同步前往台北、新北、桃園、彰化、高雄等地執行搜索，查獲鍾姓夫婦及陳姓、鄭姓下游共犯，查扣信用卡資料、金融帳戶、作案用手機、電腦、房屋權狀等證物，詢後依法移送桃園地檢署偵辦。

據悉，家住桃園市的鍾姓夫妻檔，獲利後還用不法所得購買桃園市房產、投資海外虛擬貨幣；他們雖對犯行坦承不諱，但對於信用卡資料來源僅供稱「是買來的」，拒絕供出不法上游，警方後續正持續清查相關被害人及幕後共犯。

警方表示，大眾交通工具為民眾所依賴，搭乘台、高鐵時，應向官方網路訂票系統購買車票，勿貪圖折扣購買來路不明的票券，成為詐騙集團套利幫手。另提醒，信用卡若無 OTP 動態交易碼認證機制，容易成為遭盜刷的被害者。警方將持續網路巡邏打擊不法，維護金融交易秩序及大眾公平購票權益。