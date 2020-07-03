承攬振興三倍券分裝作業 監所收容人賺進代工費

振興三倍券1日開放預購綁定、15日起領取，其中紙本振興券分裝工作已委由法務部矯正署承攬，矯正署表示，預計可賺取新台幣1400萬元代工費，將依監所作業勞作金給付辦法分給收容人。

矯正署今天表示，這次的分裝工作由台北、桃園女子及新竹等三所監獄負責，台中監獄則承攬實體券分裝信封的封口雙面膠黏貼作業。分裝工作以台北監獄承攬的數量最多，佔了總數的45%，另外桃園女子監獄與新竹監獄分別佔了20%及35%。

矯正署表示，參與分裝的收容人，必須仔細清點5張200元及4張500元實體券，分裝後再將封口黏起密封，困難度並不高，初步規劃，每分裝1份工資為1元，黏貼信封口雙面膠每份工資0.1元，代工費將依據「監所作業勞作金給付辦法」分配給收容人。

矯正署指出，3個監所預計在15日的第1階段前，完成1200萬份振興三倍券分裝工作，第2階段則會視預購及綁定狀況，初步預估分裝約200萬份。由於振興三倍券等同現金，因此分裝完成的實體券，將會嚴密保存後再交由郵局運送。

台北監獄表示，這次作業採自願制，共出動811名收容人，經濟部標準檢驗局也指派80人進駐檢視督導，收容人分為兩班輪流，每天作業時間為12小時。

台北監獄指出，每個作業小組由4名標檢局人員搭配27名收容人，標檢局人員領券後再由收容人清點分裝，最後標檢局人員會確認張數，再由收容人封黏、上條碼並掃描建檔，從6月24日至昨天累計已完成229萬4000份。