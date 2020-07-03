台中女子遭前男友毆傷骨折 社會局助聲請保護令

台中市謝姓男子6月涉嫌在家毆打蘇姓前女友，鄰居發現報案後，警方到場協助送醫。蘇姓女子有骨折、全身瘀傷等傷勢，中市府社會局已協助聲請暫時保護令，警方並依傷害罪嫌偵辦。

一名網友昨天在社群網站臉書（Facebook）社團「爆料公社」發文指出，一名女子遭前男友毆打，女子曾向男方家人求救，對方卻不理，鄰居聽到聲響報案，但警方到場後，男子還和家人藏起女子，最後才被警方找到協助送醫。

台中市政府警察局清水分局表示，6月8日凌晨1時多接獲報案指梧棲區一處民宅有糾紛，到場時22歲謝姓男子應門稱是男女朋友吵架，警方要求見到女子，謝姓男子才將22歲蘇姓女子帶出。

警方說，當時見蘇姓女子面容疲憊、精神不繼，詢問對方是否需就醫，蘇姓女子表示身體不適，就協助通報救護車送醫。蘇姓女子就醫檢查後發現右腳脛骨閉鎖性骨折、全身多處嚴重瘀傷。

警方查出蘇姓女子當晚前往謝姓男子家中聚餐，過程中雙方因感情問題爭執，謝姓男子涉嫌毆打蘇姓女子，鄰居發現後向警方報案；蘇姓女子提出傷害告訴，警方也協助聲請保護令。

社會局表示，事發後個案已主動聲請保護令，昨天獲核發暫時保護令並由警方約制告誡，如果謝姓男子違反暫時保護令「禁止施暴」、「禁止騷擾」規定，警方可以現行犯逮捕。

社會局說，個案有危機意識，加上有家人提供庇護，現階段狀況安全，社工員將持續追蹤，討論個案安全計畫。社工員會評估提供謝姓男子輔導服務方案，加強情緒管理和法律認知，減緩暴力情形。