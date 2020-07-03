當街毆打17歲女高中生 南港中年男：以為有人罵我

張姓女高中生昨天放學徒步返家途中，遭不認識的鍾姓男子毆打兩拳，受輕傷無大礙，警方調閱監視器找到鍾，發現他精神狀態不穩，請家屬加強看管，被害人暫不提告。

警方調查，昨天傍晚5點多，張姓女高中生（17歲）與同學徒步行經台北市南港區興華路，鍾姓男子（36歲）從背後靠近攻擊，出拳打中張女的頭部及肩膀，張女輕微挫傷，嚇得跑回家。