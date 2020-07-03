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錢櫃大火獲救民眾與救命恩人見面 讚「火光中的天使」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
今年4月26日台北林森錢櫃大火，奪走6條人命，有150多人獲救， 為了感謝消防員捨命救人，台北市議員應曉薇上午帶著獲救的3位民眾至消防局中崙分隊，與救命恩人見面。記者楊正海／攝影
今年4月26日台北林森錢櫃大火，奪走6條人命，有150多人獲救， 為了感謝消防員捨命救人，台北市議員應曉薇上午帶著獲救的3位民眾至消防局中崙分隊，與救命恩人見面。記者楊正海／攝影

今年4月26日台北林森錢櫃大火，奪走6條人命，有150多人獲救，為了感謝消防員捨命救人，台北市議員應曉薇上午帶著3位獲救的民眾至消防局中崙分隊，與救命恩人見面，也送上鮮花、感恩信、卡片。葉姓民眾回憶當時，消防員從濃煙火光中衝出來，就像天使。

葉姓民眾說，他困在火場最無助時，最後是想自己要如何死得輕鬆點，當時因吸入濃煙不斷嘔吐，很想直接從窗口跳下去，這樣比較輕鬆。現場一片灰白，看到穿著黃色衣服的消防員從濃煙火光中衝出來，就像天使一樣，他才知道得救了。

也有一位父親與女兒一起到場，他說，感謝消防員讓女兒失而復得，他會鼓勵兒子加入消防行列。在場的消防員說，「這是我們應該做的」，當天動員很多人力，也不忘提醒，其實最重要的是，民眾、業者還是要有自救的觀念。

應曉薇說，錢櫃的大火出動了近400位消防員，各分隊的消防員奮勇進入火場拯救受困民眾，許多受害者因身體尚未恢復，無法到現場，只能透過卡片向消防英雄致謝，自救會成員表示遞出團體訴訟後心中比較踏實，雖然後遺症很多心情仍是無法平復，但很想親口跟搭救他們的救命恩人感恩致謝。

消防局長吳俊鴻說，經過這次大火，未來會更重視消防安全，北市現正在修定察查機制和法令，昨天也在延平北路的舉辦演習，從通報、自助自救開始，做封閉式場所的消防演練，也請業者來觀摩，希望這些場所業者，應負起企業責任，接受政府輔導，保障消費者安全，讓台北市更安全。

今年4月26日台北林森錢櫃大火，奪走6條人命，有150多人獲救， 為了感謝消防員捨命救人，台北市議員應曉薇上午帶著獲救的3位民眾至消防局中崙分隊，與救命恩人見面。記者楊正海／攝影
今年4月26日台北林森錢櫃大火，奪走6條人命，有150多人獲救， 為了感謝消防員捨命救人，台北市議員應曉薇上午帶著獲救的3位民眾至消防局中崙分隊，與救命恩人見面。記者楊正海／攝影

消防員 大火 錢櫃

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