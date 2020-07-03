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影／火鍋店更換瓦斯桶不慎致外洩起火 一人命危一輕傷
彰化縣鹿港鎮中山路一家火鍋店，今天上午疑因更換瓦斯桶時不慎引火燃燒，造成61歲瓦斯工人受到2到3度燒傷，經送醫急救有生命危險，另莊姓屋主兒子從樓上逃出時，遭到割傷，並無大礙，確切起火原因由消防局調查中。
這家小火鍋店位在這棟鐵皮搭蓋的三層樓建築一樓，今天上午10時40分許，因店內瓦斯用完，召來瓦斯行更換瓦斯，孫姓瓦斯工人在更換時，疑因瓦斯漏氣，店內又在煮東西，由於有火源，迅速造成瓦斯噴頭燃燒，雖然燃燒面積才約5平方公尺，但猛烈的火勢則十分驚人。
彰化縣消防局據報後，立即出動5個分隊、10輛消防車及4輛救護車及消防人員30多人前往搶救，由第三大隊長施順仁指揮，現場火勢猛列，現場不時傳出爆裂聲，消防人員先救出孫姓瓦斯工人，送彰化基督教醫院急救，另一名25歲莊姓男子則從樓上趕到樓下避難時割傷，送往鹿基醫院救治。
彰基發言人 周志中表示，孫姓男子經送醫至彰基外傷中心，因頭部、臉部，脖子、雙上下肢燒燙傷，二度燒燙傷，佔全身體表面積佔60﹪，目前已經插管，施以鎮靜治療，不排除有生命危險，將進入彰基燒燙傷中心繼續救治與觀察後續生命徵象。
消防局表示，在消防人員灌救下，燃燒面積約5平方公尺，無延燒之虞，約11時30分撲滅。
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