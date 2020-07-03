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台東黑潮發現180公分男屍 配戴印度教猴神項鍊
距離台東長濱約50公里的黑潮流域發現男流屍，身高約180公分，因已漂流多日五官無法辨識，脖子上配戴印度教猴神項鍊，初步研判是隨著黑潮由南往北漂流。
海軍208艦昨天在長濱外海發現一具屍體漂流海面，通知駐守在台東的海巡署艦隊分署第15海巡隊處理，第15海巡隊立即派遣PP-2025艇前往將屍體打撈送回台東成功漁港，今天報請台東地檢署相驗。
第15海巡隊今天指出，初步檢視屍體特徵，男性、身高約180公分，因在海上漂流多日，五官無法清楚辨識。
死者上半身著深藍色短袖休閒服 （有鱷魚圖形），下半身著灰色休閒短褲；脖子配戴金色項鍊，經網路查詢圖騰似為印度教猴神，穿黑色涼鞋 （品牌為HushPuppies）。經檢察官相驗後，依無名屍流程處理。
海巡弟兄表示，男屍跟著黑潮由南往北漂流，從五官已腐爛研判，屍體已經在海面漂流多日，有可能從菲律賓海域、墾丁外海、台東大武海域順著黑潮流向長濱外海；也有可能在台灣的沿岸落海，隨著沿岸流漂流然後再漂向黑潮被往北帶到長濱外海。
第15隊表示，男屍的五官已無法辨識，且身上沒有證件，無法判斷是否為國人，目前台東地檢署已採集DNA送驗。
黑潮是太平洋的一支暖流，是全球第2大洋流。黑潮源於東太平洋北赤道洋流，當北赤道洋流由東向西流，碰到菲律賓呂宋島後開始分流，沿台灣東岸終年向北流動的就是「黑潮」，繞過台灣南部進台灣海峽的黑潮支流是俗稱的「黑水溝」。
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