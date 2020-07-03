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散布鋅銅能量水可治新冠肺炎假訊息 調查局將網友送辦

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

近期一名陳姓女子在臉書社團發文，聲稱鋅銅能量水可以治療新冠並販售牟利，致使民眾信以為真。調查局日前約談陳女到案後，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪移送新北地檢署偵辦。

調查局指出，近日臉書社群謠傳「凱史科技應用於中國武漢肺炎病毒的各種資訊包含：中國與巴西患者使用鋅銅能量水的經驗分享、凱史科技對應病毒的運作原理…鋅銅能量水的各種使用方法…」等假訊息，致使民眾誤信新冠肺炎可透過鋅銅能量水而獲得療效。

調查局追查後，發現是新北市陳姓女子在臉書社群及個人網站張貼該則假訊息，雲林縣調查站於6月23日約談陳女到案，證實在未經食品藥物管理署核可下，擅自販售鋅銅能量水予不特定民眾。

全案將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、刑法第339條移送新北地檢署偵辦。調查局表示，國內疫情趨緩有賴全民共同努力及配合政府防疫措施。

調查局指出，惟不實疫情訊息恐將造成防疫破口，危害我國防疫成果。本局呼籲民眾勿聽信不實訊息、購買來路不明之食品，更切勿轉傳不實疫情訊息以免誤蹈法網，「勤洗手、戴口罩」仍是目前防疫工作的不二法門。

近期一名陳姓女子在臉書社團發文，聲稱鋅銅能量水可以治療新冠並販售牟利，調查局認定為假訊息依法送辦。圖／調查局提供
近期一名陳姓女子在臉書社團發文，聲稱鋅銅能量水可以治療新冠並販售牟利，調查局認定為假訊息依法送辦。圖／調查局提供

新冠肺炎 假訊息

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