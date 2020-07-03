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感情糾紛爆發爭執 女慘遭男友毆打多處傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市蘇姓女子上月8日到謝男家中聚餐，因雙方發生爭執慘遭謝男毆打，造成多處瘀青受傷，鄰居發現後趕緊報案，警方獲報後，立即請救護車將蘇女送醫，並協助申請家暴令，謝男依傷害罪嫌函送偵辦。

一名網友昨晚在臉書社團「爆料公社」發文表示，一名女子6月8日遭前男友毆打，不僅被拖進車內毆打，並強行被帶去男方家後繼續施暴。女子曾向前男友的家人求救，但男方家人卻不管，最後鄰居報案，警察到場時，男方還和家人一起把女子藏起來，要女子不要出聲，最後被警方找到時，女子已虛弱到跟警方說「我沒辦法走，幫我叫救護車。」

據了解，6月8日凌晨1時許，22歲蘇女前往22歲謝男家中聚餐，過程中雙方因感情問題發生爭執，謝男對蘇女進行肢體暴力，造成蘇女身體多處受傷，鄰居發現後趕緊向警方報案。

清水警方接獲報案稱台中市梧棲區有糾紛，警方到場後，謝男在家門口向警方表示為男女爭吵，警方察覺謝男言語緊張，要求要看見蘇女，謝男才帶蘇女出來，蘇女當時無明顯外傷，蘇女向警方表示身體不適，警方立即請救護車送往梧棲童綜合醫院就醫。

蘇女向警方表示遭男友歐傷，警方受理後，通知謝男及蘇女到案說明，釐清案情，並協助蘇女申請家暴令，通報社會局。

台中市蘇姓女子上月8日到謝男家中聚餐，因雙方發生爭執慘遭謝男毆打，造成多處瘀青受傷。圖／取自臉書爆料公社
台中市蘇姓女子上月8日到謝男家中聚餐，因雙方發生爭執慘遭謝男毆打，造成多處瘀青受傷。圖／取自臉書爆料公社

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