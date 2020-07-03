「台南沒警察了？」房屋買賣起糾紛 揪眾持棒砸車洩恨

「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」有民眾在《爆料公社》po文，引發關切。台南市警三分局調 查，本案因為房屋買賣所引發的糾紛，民眾因房屋價格與契約內容差距逾上百萬元，雙方談不攏，進而揪眾砸車洩恨。警方表示，已釐清所有涉案人員，逐一通知到案說明，全案依毀損方向偵辦。

民眾在網路社群po出砸車影片，有5、6名年輕人穿著帽T或頭戴安全帽、口罩，手持棒球棒，陸續朝停放在路旁藍色福斯、白色BMW2輛名車猛砸，車身及車窗玻璃等都遭毀損，轎車遍體鱗傷，隨後涉案人陸續逃離現場。

民眾見狀紛紛留言「台南有警察？」、「未免也太囂張了」、「不就毀損而已嗎？罰罰錢而已，不會痛…」，此一影片一出，引發各方關注，台南市警局也立即上網回應，警方已依法偵辦。