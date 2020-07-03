影／台中路樹倒砸死孝女 家屬：相信市長會給一個交代

台中市區昨天豪大雨，南屯區筏子東街路樹倒塌，四十五歲潘姓女子騎機車下班途中遭擊中頭部，送醫後因傷重不治。台中市長盧秀燕今天前往太平捻香、慰問家屬後受訪表示，此案檢察官偵辦中，市府將配合釐清責任，協助家屬安排後事，市府法制局、建設局也會全力協助家屬申請國賠等事宜。

對於媒體詢問，台中市路樹這麼多，是否要加強安全？盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，平常樹木非常多，這段時間在下大雨，呼籲市民朋友，會有瞬間豪大雨，外出特別注意，另外，路樹本身堅固性，也會和相關單位來討論、檢討，看有沒有辦法再加強。

潘女的後事由台中市太平區一處精舍安排，潘女的大姊受訪時說，「講再多話也挽不回我的妹妹，再多賠償還是見不到我的妹妹」，她認為社會有公義的，她相信市長會給家屬一個交代。

家屬表示，潘女平時在春社市場賣水餃、涼麵，家中有媽媽、大姊、哥哥，她排行老么，很孝順、照顧家人，沒想到昨天收攤騎車返家途中遇橫禍。

盧秀燕今天上午九時卅分到場捻香、慰問家屬。盧秀燕說，昨天下大雨，造成路樹倒塌，造成潘姓市民因此受傷死亡，此案檢察官在偵辦當中，市府全力配合，釐清責任。

盧秀燕說，剛剛慰問家屬時，潘母向她描述，潘女是家中最小的女兒，在家非常乖，會照顧家人，在市場擺攤，是很善良、很乖的女兒，家屬非常不捨，市府將全力協助後事安排，並配合檢察官偵辦釐清責任；此外，氣象預報指出近期常有瞬間豪大雨，呼籲市民朋友外出特別注意。

市府建設局表示，昨日接到通報後，市府立即派員勘查，該樹位於道路鋼板護欄外，由於樹根已腐朽，雨勢導致土壤鬆軟，樹木因而連根倒下造成憾事，市府將全力協助家屬爭取相關社會慰助。對於樹木倒塌影響交通，建設局已立即派員清理，恢復路段通行，後續將加強公園及行道樹木巡檢，若發現樹木生長狀況不佳，將立即邀請專家健診並修剪，降低樹木倒塌機率。