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春城飛花斬不斷 警建議斷水斷電按址列管
高雄市新興區七賢一路有2棟住商大樓，有店家掛牌指油壓美容店卻暗藏春色，經營性交易，一旦遭警方查獲色情交易，便改弦易轍，變更店名及負責人立即重啟爐灶，警方抓不勝抓，還引來「包庇色情」非議。轄區新興警分局建議市府修訂單行法，斬斷大樓春色。
高雄市新興區七賢一路與林森一路口附近，東、西兩側各有1棟10多層的住商大樓，幾十年來，大樓內的許多套房，就被「掛羊頭賣狗肉」的色情業者租來當「砲間」，分別被尋芳客戲稱「電信大樓」、「土地公大樓」。由於大樓暗藏春色的「風聞」不斷，警方多年來也一再遭受「包庇色情」的非議。
高雄市警新興分局今天上午開記者會，澄清對這2棟大樓的妨害風化場所，查察取締「絕不手軟」， 提出自2014年到今年6月，共計在這2棟大樓查獲妨害風化案件41件152人，今年1月至6月也查獲3件11人。
新興警分局行政組長鍾睿賢表示，警方早將這2棟大樓列為重點查察目標，每月都排入警方擴大臨檢及探訪對象，如發現違規，比如違反土地分區使用或建物使用規定，或違反消防、菸害防制等法規，便運用「第三方警政」策略，報請市府相關局處裁罰或斷水斷電。
不過，警方不否認仍無法斷絕這2棟大樓暗藏春色的狀況。鍾睿賢說，業者一旦遭查獲經營性交易，會馬上變更負責人、商號名稱，再重向市府申請商業登記，規避遭勒令停業處分，在原址以美容業繼續營業，警方再去取締，業者最常用的藉口就是「以前的事和我們無關」。
新興警分局今天表示，取締妨害風化場所，警方責無旁貸，但認為要徹底解決問題，除了警方偵查作為，建議市府相關行政機關修法，立即斷水斷電，並在案件判決確定前，停止原申請商號及負責人變更登記，判決確定後「按址列管」，禁止在同一地址，申設同性質的特定行業，才能杜絕大樓內暗藏色情交易死灰復燃。
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