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3歲女娃獨自街頭趴趴走 土城警抱她挨家挨戶找家人
新北市土城警方日前接獲機車騎士報案，指稱在街頭發現一名女童獨自走在街頭，請求警方協助，將女童帶返所，調閱相關監視器後，鎖定大約範圍由員警抱著女童向周遭附近住戶詢問，所幸挨家挨戶途中就遇到也在找人的女童父親，女童家人相當感謝熱心員警協助，順利一場走失驚魂落幕。
土城警分局頂埔派出所員警林冠汶、蔡皓亘、王彥文日前接獲有民眾報案表示，在土城區頂埔街發現一名女童獨自在馬路上，擔心女童安危，因此報警請求警方協助，王員到場見女童在路上亂跑，由於天氣炎熱，擔心女童身體無法負荷，先將女童帶返派出所休息，員警貼心提供點心、飲水，後續林員、蔡員調閱監視器後，鎖定女童出沒地點後，再由王員抱著女童挨家挨戶詢問附近住戶有無認識，所幸在詢問過程中遇到女童父親。
女童父親傅姓男子表示，自己剛幫女兒洗完澡，哄她睡覺後，就一直忙於家務，不料女童竟自行開門跑出去，前往女兒房間查看狀況時，才發現女兒不見，便急忙跑出去找人，正巧看到一名警察抱著小孩，看到就是自己女兒，頓時鬆了一口氣，也表示自己會再多注意女兒動向，避免日後又有走失狀況發生。
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