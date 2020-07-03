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誤導民眾能量水可治新冠肺炎 女遭調查局約談

中央社 / 台北3日電

調查局今天表示，一名陳姓女子在臉書社團誤導民眾鋅銅能量水可治療新冠肺炎，並對外販售。雲林縣調查站日前約談陳女到案，將依詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

全案起於臉書社群日前出現，「凱史科技應用於中國新冠肺炎病毒的各種資訊包含：中國與巴西患者使用鋅銅能量水的經驗分享、凱史科技對應病毒的運作原理…鋅銅能量水的各種使用方法…」等文章。

調查局認為相關文章屬假訊息，造成民眾誤信2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎，COVID-19）可透過鋅銅能量水而獲得療效。

調查局追查發現，假訊息由新北市陳姓女子於臉書社群發布，經雲林縣調查站約談到案，證實陳女在未經食品藥物管理署核可下，擅自販售鋅銅能量水給不特定民眾，全案將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、刑法詐欺罪嫌送辦。

調查局表示，新冠肺炎疫情趨緩，但不實疫情訊息恐將造成防疫破口，危害防疫成果，呼籲民眾勿聽信不實訊息、購買來路不明食品，更切勿轉傳不實訊息以免觸法，「勤洗手、戴口罩」仍是防疫工作的不二法門。

新冠肺炎 詐欺

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