迷途老婦忘了回家路 土城警積極助返家
新北市政府警察局土城分局土城派出所員警日前協助一名迷失婦人返家，警方利用人臉辨識查詢身分，順利將許婦送回家與家人團圓，警方熱心助人也深獲家人讚許。
今年6月底一位熱心民眾開車到新北市土城派出所員警蘇信彰、林志忠報案，他表示開車在土城區中央、員林路口停等紅燈時，一名陌生婦人突然開車門想要上車，卻無法清楚表達問題，只好將人載到派出所求助警方。
林員知悉狀況後，先攙扶老婦進派出所休息，提供茶水，並安撫情緒，蘇員利用人臉辨識系統確認身分為66歲許姓姓婦人，再由警員吳冠衡及陳詳富駕警車載其返家，抵達該址後，該址住戶表示自己剛承租不久，但不認識許婦，警方只好折返派出所，繼續找尋有無其他家人資料，最後終於找到許婦家人資料，但外面因午後雷陣雨，頓時雨勢太大，警方擔心婦人淋雨，二度主動載許婦回家。
許婦家人向警方表示，近日才將患有輕微失智許婦接回家中同住，可能記憶還停留在原本住家，相當感激警方熱心協助，還護送許婦平安返家，並表示爾後會再多注意其狀況；警方也提醒其家人，若擔心許婦仍有走失之虞，可以向社會局申請防走失愛心手鍊，以防範走失事件再度發生。
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