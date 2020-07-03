快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

視野一望無際！台南加碼送房房型大公開 與台積電為鄰

迷途老婦忘了回家路 土城警積極助返家

聯合報 / 記者王長鼎／即時報導

新北市政府警察局土城分局土城派出所員警日前協助一名迷失婦人返家，警方利用人臉辨識查詢身分，順利將許婦送回家與家人團圓，警方熱心助人也深獲家人讚許。

今年6月底一位熱心民眾開車到新北市土城派出所員警蘇信彰、林志忠報案，他表示開車在土城區中央、員林路口停等紅燈時，一名陌生婦人突然開車門想要上車，卻無法清楚表達問題，只好將人載到派出所求助警方。

林員知悉狀況後，先攙扶老婦進派出所休息，提供茶水，並安撫情緒，蘇員利用人臉辨識系統確認身分為66歲許姓姓婦人，再由警員吳冠衡及陳詳富駕警車載其返家，抵達該址後，該址住戶表示自己剛承租不久，但不認識許婦，警方只好折返派出所，繼續找尋有無其他家人資料，最後終於找到許婦家人資料，但外面因午後雷陣雨，頓時雨勢太大，警方擔心婦人淋雨，二度主動載許婦回家。

許婦家人向警方表示，近日才將患有輕微失智許婦接回家中同住，可能記憶還停留在原本住家，相當感激警方熱心協助，還護送許婦平安返家，並表示爾後會再多注意其狀況；警方也提醒其家人，若擔心許婦仍有走失之虞，可以向社會局申請防走失愛心手鍊，以防範走失事件再度發生。

失智婦十字路口硬上陌生車嚇壞駕駛，急送土城派出所求助，警方利用人臉辨識系統確認身分，平安送返家。圖／警方提供
失智婦十字路口硬上陌生車嚇壞駕駛，急送土城派出所求助，警方利用人臉辨識系統確認身分，平安送返家。圖／警方提供
失智婦十字路口硬上陌生車嚇壞駕駛，急送土城派出所求助，警方利用人臉辨識系統確認身分，平安送返家。圖／警方提供
失智婦十字路口硬上陌生車嚇壞駕駛，急送土城派出所求助，警方利用人臉辨識系統確認身分，平安送返家。圖／警方提供

人臉辨識 警察

延伸閱讀

住土城被酸「鳥不生蛋的地方」 網查房價驚呼：會不會太扯

宮廟法會少收入銳減 南投縣放寬紓困幫助出家眾度難關

相關新聞

影／台中路樹倒砸死孝女 家屬：相信市長會給一個交代

台中市區昨天豪大雨，南屯區筏子東街路樹倒塌，四十五歲潘姓女子騎機車下班途中遭擊中頭部，送醫後因傷重不治。台中市長盧秀燕今...

北市河堤浮屍初步採證是女性 生前被通報失蹤人口

台北市大直美堤河濱公園，今天早上被運動民眾驚見一具浮屍，警方緊急封鎖現場，初步採證發現該浮屍為女性，生前被通報為失蹤人口...

不顧安全拉住輕生女員工手臂！華碩營運長向員警致謝

華碩科技孫姓女員工日前在台北市北投區的總部14樓作勢輕生，警方通知她老公到場溫情喊話，無用還激起她激動情緒；就在她準備跳...

台東東49線南王橋路口車禍 女騎士到院前無呼吸心跳

台東市太平溪東49線南王路橋口今天早上5點多發生騎士遭轎車擦撞車禍，機車被撞擊後地面滑行10公尺，車體毀損，車殼零件四散...

「台南沒警察了？」房屋買賣起糾紛 揪眾持棒砸車洩恨

「有夠囂張，台南沒警察了嗎？」有民眾在《爆料公社》po文，引發關切。台南市警三分局調 查，本案因為房屋買賣所引發的糾紛，...

春城飛花斬不斷 警建議斷水斷電按址列管

高雄市新興區七賢一路有2棟住商大樓，有店家掛牌指油壓美容店卻暗藏春色，經營性交易，一旦遭警方查獲色情交易，便改弦易轍，變...

3歲女娃獨自街頭趴趴走 土城警抱她挨家挨戶找家人

新北市土城警方日前接獲機車騎士報案，指稱在街頭發現一名女童獨自走在街頭，請求警方協助，將女童帶返所，調閱相關監視器後，鎖...

迷途老婦忘了回家路 土城警積極助返家

新北市政府警察局土城分局土城派出所員警日前協助一名迷失婦人返家，警方利用人臉辨識查詢身分，順利將許婦送回家與家人團圓，警...

北市美堤河濱公園驚見浮屍 警方到場採證中

台北市大直美堤河濱公園今天早上8點多驚見一具浮屍，是附近民眾慢跑時發現報案，警方緊急到場圍起封鎖線，正由鑑識人員採證中。

1天內連2件登山客求救 鎮西堡神木群容易迷失方向

新竹縣尖石鄉鎮西堡昨日下午接連發生2起登山客報警求救的案件，1人是獨登山林想享受靜謐，卻不慎在諾大的神木森林中迷失方向，...

暴雨樹塌 壓死女騎士

台中市區昨天豪大雨，四十五歲潘姓女子騎機車下班回家，下午一時五十五分路經南屯區筏子東街時，一棵高約十公尺、直徑半公尺的大...

透天厝檳榔攤失火 救出2家9人

台中市太平區中山路四段一間一樓是檳榔攤的透天厝昨天凌晨失火，當時屋內有9人受困，距離約200公尺的中山消防分隊人車迅速趕...

熱門新聞

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

被路樹壓傷的女騎士 腦缺氧嚴重恐成植物人

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

平安宴後酒駕上路遇警臨檢誤當成工地交管 男自投羅網

消防員偷抄報案少女電話約出性侵 她含恨尋短

屏東市長林恊松、市代表會主席蕭國亮 涉貪遭收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。