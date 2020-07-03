77歲阿嬤出門忘了回家路 警過濾百張照片查出身分
高雄市一名熱心市民到阿公店水庫晨運，在步道發現一名老婦人神情恍惚、語意不清，身旁沒有其他家人照應，熱心市民將老婦送往派出所求助。因老婦疑似失智無法表明身分，警方使用人臉辨識系統，過濾上百張照片才確認77歲盧姓婦人身分。警方呼籲，家中若有長輩出現失智跡象，可申請愛心手鍊協助辨識身分。
77歲盧姓婦人日前單獨出門，因神情恍惚引起其他民眾注意，熱心人士將她送往湖內警分局田寮分駐所員警求助。警員張靜安透過警用人臉辨識系統查對身分，不過電腦內出現近百張照片，員警花不少時間逐一排除與依據身分特徵才確認身分，聯絡家人來接老阿嬤。
湖內警分局長洪振順表示，家中如有失智老人，可至警察機關捺印指紋建檔，若身分證上的相片相差太遠，會影響人臉辨識系統比對速度。此外，失智長輩若能佩戴愛心手鍊，或向失智症協會申請QR Code縫在身上，這些動作都能加速走失時的協尋效率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言