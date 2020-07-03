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77歲阿嬤出門忘了回家路 警過濾百張照片查出身分

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市一名熱心市民到阿公店水庫晨運，在步道發現一名老婦人神情恍惚、語意不清，身旁沒有其他家人照應，熱心市民將老婦送往派出所求助。因老婦疑似失智無法表明身分，警方使用人臉辨識系統，過濾上百張照片才確認77歲盧姓婦人身分。警方呼籲，家中若有長輩出現失智跡象，可申請愛心手鍊協助辨識身分。

77歲盧姓婦人日前單獨出門，因神情恍惚引起其他民眾注意，熱心人士將她送往湖內警分局田寮分駐所員警求助。警員張靜安透過警用人臉辨識系統查對身分，不過電腦內出現近百張照片，員警花不少時間逐一排除與依據身分特徵才確認身分，聯絡家人來接老阿嬤。

湖內警分局長洪振順表示，家中如有失智老人，可至警察機關捺印指紋建檔，若身分證上的相片相差太遠，會影響人臉辨識系統比對速度。此外，失智長輩若能佩戴愛心手鍊，或向失智症協會申請QR Code縫在身上，這些動作都能加速走失時的協尋效率。

一名高齡失智阿嬤（中）在高雄阿公店水庫走失，警方比對近百張照片才替她找到家人。記者徐白櫻／翻攝
一名高齡失智阿嬤（中）在高雄阿公店水庫走失，警方比對近百張照片才替她找到家人。記者徐白櫻／翻攝

失智症 人臉辨識

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