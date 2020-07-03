77歲阿嬤出門忘了回家路 警過濾百張照片查出身分

高雄市一名熱心市民到阿公店水庫晨運，在步道發現一名老婦人神情恍惚、語意不清，身旁沒有其他家人照應，熱心市民將老婦送往派出所求助。因老婦疑似失智無法表明身分，警方使用人臉辨識系統，過濾上百張照片才確認77歲盧姓婦人身分。警方呼籲，家中若有長輩出現失智跡象，可申請愛心手鍊協助辨識身分。

77歲盧姓婦人日前單獨出門，因神情恍惚引起其他民眾注意，熱心人士將她送往湖內警分局田寮分駐所員警求助。警員張靜安透過警用人臉辨識系統查對身分，不過電腦內出現近百張照片，員警花不少時間逐一排除與依據身分特徵才確認身分，聯絡家人來接老阿嬤。