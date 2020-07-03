不顧安全拉住輕生女員工手臂！華碩營運長向員警致謝
華碩科技孫姓女員工日前在台北市北投區的總部14樓作勢輕生，警方通知她老公到場溫情喊話，無用還激起她激動情緒；就在她準備跳下之際，警員衝上前拉住她手臂，在場他人再合力拉回，救回她一命。日前該公司營運長也到派出所表達謝意。
警方說，當時孫女（30歲）情緒激動，大聲呼喊，隨後趁警消退後之際，準備跳下結束生命，不過，警員方嘉營箭步上前拉住她手臂，在場他人再衝上前救援，合力拉回她，救回一命。
在孫女跳下前，警員任桓均就先通知她老公到場，祭出親情攻勢，但她不但無感，見警消人力逐漸到場，果斷做出輕生舉動。
當時是關渡派出所警員方嘉營、蔡宗翰、任桓均在場處理，華碩謝姓營運長日前也到所致謝。北投警方呼籲，民眾壓力過大勿以結束自身生命，逃避現實。
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