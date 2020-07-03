北市美堤河濱公園驚見浮屍 警方到場採證中

台北市大直美堤河濱公園今天早上8點多驚見一具浮屍，是附近民眾慢跑時發現報案，警方緊急到場圍起封鎖線，正由鑑識人員採證中。

【中央社／台北3日電】

台北市警消今天上午7時許獲報，指大直橋附近疑有民眾漂浮在水面，派員到場發現為一具女性浮屍。初步調查，死者身上無任何證件，詳細身分、年齡及死因待調查。

台北市警消上午7時許接獲民眾報案，指稱大直橋河面疑有人漂浮在水面，派員到場發現，為一具女浮屍，隨即動用器具、快艇把遺體移至河岸邊，初步調查，死者身體已腐爛，且未有任何證件，詳細案發原因仍待調查釐清。