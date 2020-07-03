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基隆廟口變態男出沒請注意 女高中生被騷擾、熊抱受驚
有網路在臉書社群「基隆人大小事」貼文，有一名女高中生昨天中午在基隆廟口被一名紅衣男子言語騷擾、熊抱等，飽受驚嚇，提醒民眾注意。警方表示，涉案男子已依法處理，警方將加強巡守，以維安全。
網友貼文表示，昨天中午11點到點間，在一家店門口，一名紅衣男子涉嫌對一名女高中生言語騷擾、熊抱等，請大家小心這名人物，已報警處理，基隆廟口有變態，請女性同胞注意。
基隆市警婦幼隊回應，當事人已做適當的處遇，感謝網友反映，倘再有受到騷擾或傷害的被害人，請當事人逕向基隆市警察局婦幼警察隊聯繫。昨天涉案當事人已移送相關處所，婦幼隊已責請轄區第一分局加強巡守，以維市民人身安全。
女高中生遭言語騷擾、熊抱的學校校長說，昨天是老師帶學生到慶安宮踏查，上「基隆有憶思」基隆學課程，只是上個課也要冒著危險去上課，學生上學安全真令人擔心，希望基隆有解決問題能力的領導人，能有積極的作為與政策，不是每次都給百姓電話，要百姓自己去報警處理。
附近店家表示，經常看到這名男子在附近徘徊，白天晚上都會出現，都穿一樣的衣服。另有民眾表示，他曾在愛四路買麵，他一直站在他後面跟著，讓人覺得非常奇怪，還有女性表示被他跟蹤，是一個怪咖，讓人害怕。
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