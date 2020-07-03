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1天內連2件登山客求救 鎮西堡神木群容易迷失方向
新竹縣尖石鄉鎮西堡昨日下午接連發生2起登山客報警求救的案件，1人是獨登山林想享受靜謐，卻不慎在諾大的神木森林中迷失方向，另1人則同樣在神木區中迷路還滑倒摔傷骨折，消防局只好出動2隊人馬前往救援，在晚間順利將2人通通救出。
新竹縣消防局指出，由於尖石鄉司馬庫斯、鎮西堡等地山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，一直以來都因景色優美吸引許多登山客慕名前來，但此種山域的環境闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。
昨日接連2起登山客求救案件讓消防單位神經緊繃，尤其2起報案時間都接近日落時分，擔心延誤救援恐怕就會天黑增加搜救難度，消防局只好立刻派2隊人馬上山找人。
先是一名男性登山客因在神木群中迷路，消防出動田埔小隊3人，靠著登山客報警手機的定位才順利將人找到，並在晚間近9點將他送下登山口；另名女性登山客則同樣迷失在神木林中，卻不慎摔斷腿，尖石分隊更出動8人，徒步將傷者一路扛下鎮西堡登山口；2人皆在救援人員協助下順利下山脫困。
新竹縣消防局則提醒登山民眾，迷失在山林中時不要輕易移動位置，要停留在走過的路徑上，也不要為了尋找下山道路而冒險下切溪谷，更重要的是千萬別獨自上山、落單，並在遇到危難時用手機撥打112求救，才能在險境中平安脫困。
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