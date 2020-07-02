台南市東區停車場兩輛轎車大火 女子燒炭不成獲救

台南市東區富農街一段民營停車場，今晚近10點發生兩輛停放轎車火災，消防人員到場時，兩輛轎車都著火，連忙出水滅火，並將年約30歲燒燙傷女子送醫治療。消防人員說，傷者手及臉部被燙傷，沒有生命危險，因車旁還有臉盆放著木炭，研判她輕生不成，在自己轎車燒炭引燃大火，波及鄰車。

台南市消防局救災救護中心，今天晚上9點55分接獲民眾報案，位於東區富農街一段民營停車場內有轎車失火，一開始還以為是轎車自燃，消防人員到場後出水滅火，並在一輛燒得面目全非的轎車旁，發現受燒燙傷卓姓女子，將她緊急送醫治療。

消防人員說，被燒毀轎車旁，有個裝木炭臉盆，研判是女子可能相不開輕生，但受不了火煙，從車內逃出來了，但最後引燃大火，連停在一旁轎車也被波及。轄區警方也到場了解，釐清女子輕生原因。