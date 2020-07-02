台南市東區停車場兩輛轎車大火 女子燒炭不成獲救
台南市東區富農街一段民營停車場，今晚近10點發生兩輛停放轎車火災，消防人員到場時，兩輛轎車都著火，連忙出水滅火，並將年約30歲燒燙傷女子送醫治療。消防人員說，傷者手及臉部被燙傷，沒有生命危險，因車旁還有臉盆放著木炭，研判她輕生不成，在自己轎車燒炭引燃大火，波及鄰車。
台南市消防局救災救護中心，今天晚上9點55分接獲民眾報案，位於東區富農街一段民營停車場內有轎車失火，一開始還以為是轎車自燃，消防人員到場後出水滅火，並在一輛燒得面目全非的轎車旁，發現受燒燙傷卓姓女子，將她緊急送醫治療。
消防人員說，被燒毀轎車旁，有個裝木炭臉盆，研判是女子可能相不開輕生，但受不了火煙，從車內逃出來了，但最後引燃大火，連停在一旁轎車也被波及。轄區警方也到場了解，釐清女子輕生原因。
自殺，不能解決難題，求助，才是最好的路。求救，請打1995(要救救我)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言