台南市東區停車場兩輛轎車大火 女子燒炭不成獲救

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區富農街一段民營停車場，今晚近10點發生兩輛停放轎車火災，消防人員到場時，兩輛轎車都著火，連忙出水滅火，並將年約30歲燒燙傷女子送醫治療。消防人員說，傷者手及臉部被燙傷，沒有生命危險，因車旁還有臉盆放著木炭，研判她輕生不成，在自己轎車燒炭引燃大火，波及鄰車。

台南市消防局救災救護中心，今天晚上9點55分接獲民眾報案，位於東區富農街一段民營停車場內有轎車失火，一開始還以為是轎車自燃，消防人員到場後出水滅火，並在一輛燒得面目全非的轎車旁，發現受燒燙傷卓姓女子，將她緊急送醫治療。

消防人員說，被燒毀轎車旁，有個裝木炭臉盆，研判是女子可能相不開輕生，但受不了火煙，從車內逃出來了，但最後引燃大火，連停在一旁轎車也被波及。轄區警方也到場了解，釐清女子輕生原因。

自殺，不能解決難題，求助，才是最好的路。求救，請打1995(要救救我)。

台南市東區富農街停車場今晚發生轎車失火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區富農街停車場今晚發生轎車失火，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市東區富農街停車場今晚發生轎車失火，兩輛轎車被燒得面目全非。記者黃宣翰／攝影
台南市東區富農街停車場今晚發生轎車失火，兩輛轎車被燒得面目全非。記者黃宣翰／攝影

大火 停車場 東區

延伸閱讀

遊覽車司機遇行車糾紛挑釁揮拳 網友：新店葉問？

嘉縣新港小貨車、轎車車禍 駕駛疑撞到頭失憶

醉駕闖紅燈撞死人 高跟鞋女竟微笑酒測

竹縣消防局值勤員偷抄報案少女電話 混熟後性侵遭起訴

相關新聞

2歲幼童烈日下遭反鎖車內 消防隊員破窗救出

時序入夏，金門的氣溫相當高，金門縣消防局救災救護指揮中心今日中午就接獲民眾報案，指位在金城鎮公所後方停車場有小朋友受困車...

遊覽車司機遇行車糾紛挑釁揮拳 網友：新店葉問？

在馬路上打詠春？新北市新店區一位轎車司機昨天在碧潭橋上，與一名遊覽車司機發生行車糾紛，遊覽車司機作勢揮拳不斷挑釁，轎車司...

豪雨影響！台鐵和平至崇德單線雙向行車 部分車次有延誤

今天花蓮秀林鄉降下豪雨，晚間6時許台鐵和仁站北端東側隧道口，東正線電車線沒電，238次普悠瑪停在現場約280人。台鐵表示...

影／「躲貓貓」！員警費勁騙出車底害羞小白貓

車上躲貓貓？高雄市岡山員警日前巡邏時，發現一名女子趴在地上定睛掃視車底，直覺「怪怪的」，上前關心才知道女子開車開到一半...

台鐵和平崇德站間電力設備故障 雙向列車皆有延誤

台鐵指出，平和-崇德站間電力設備故障，受電力設備故障影響，台鐵自下午6時30分起，和平站至崇德站間南下/北上列車有延誤情...

國3三峽段小客車起火回堵4公里 車主機警逃過一劫

國道三號南下49K三峽段，今下午4點50分發生一起火燒車意外，所幸2名車內民眾未受傷，該起意外造成回堵4公里。

影／漢光演習委外單位拖靶材船 兩人不慎落海獲救

國軍漢光演習今天上午在台中甲南海灘進行實彈預演，軍方委外單位拖運靶材到海域，因風浪大，兩人不慎落海，台中港務消防隊和海巡...

貨車途經宜蘭滲漏廢土害機車騎士摔傷 警方究辦

宜蘭縣一名謝姓男子騎乘機車，今天(2日)上午6點13分許行經五結鄉五濱路、五結路口，因地面廢土滑摔，造成身體多處擦傷，經...

詐騙集團水房藏高雄住宅大樓 買虛擬貨幣洗錢

陳姓男子涉嫌經營水房，替假冒檢警騙大陸人的詐欺集團洗錢，用贓款購買虛擬貨幣，刑事局查獲陳等6人，初估1年來經手約3千萬元...

北市公車撞老婦死亡車禍 市府：釐清肇責開罰

台北市一名黃姓老婦今天早上出門買菜，不明原因在行人穿越道遭一台公車撞上，送醫搶救不治。台北市公運處表示，初步了解，該名老...

輪椅嬤馬路摔倒 2熱心女騎士停車幫忙 路人：最美風景

今天上午7點半，一名男子推著坐輪椅的媽媽，在信一路一處行人穿越道和人行道間時，坐輪椅上的婦人突摔出去，有受傷流血，由於事...

火爆男拿槍指警察險爆槍戰 跆拳道冠軍一腳踢掉化解

桃園曾姓男子和女友吵架影響鄰居，警方到場時曾一開門就竟掏槍作勢瞄準警察，八德分局警員張惟程一腳踢掉他高舉胸口的槍，其餘人...

熱門新聞

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

思覺失調症攻擊無罪 護理師問法官：善良公民低等嗎？

被路樹壓傷的女騎士 腦缺氧嚴重恐成植物人

竹縣消防局值勤員偷抄報案少女電話 混熟後性侵遭起訴

被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

屏東市長林恊松、市代表會主席蕭國亮 涉貪遭收押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。