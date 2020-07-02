遊覽車司機遇行車糾紛挑釁揮拳 網友：新店葉問？

在馬路上打詠春？新北市新店區一位轎車司機昨天在碧潭橋上，與一名遊覽車司機發生行車糾紛，遊覽車司機作勢揮拳不斷挑釁，轎車司機則想拿球棒下車理論，但被車上乘客阻止，勸說要ＰＯ網給網友評理，乘客也說是對方先隨便打方向燈，再從三線道的最左邊切換至中間車道，警方表示，目前未收到當事人報案，如有影片舉證可依道路交通管理處罰條例處理。

該名民眾在臉書「我們是新店人！好山好水，就是愛新店」社團中貼出一段影片，並寫下：「惡劣司機！希望有民眾提供相關行車記錄器、在場證人！」，她說在安坑至碧潭路段，遊覽車原本在三線道的最左道，但方向燈隨打隨切，再切至中間道，他們搖下車窗斥責司機一句，遊覽車司機便下車，到他們駕駛車邊挑釁，不斷強烈敲擊車窗。

從影片可看出，窗外的遊覽車駕駛不斷一直說「下來」，對著轎車駕駛瞪大眼睛，還一直敲打轎車車窗，對轎車駕駛不斷揮拳挑釁，轎車駕駛原本耐不住性子、要從車上拿球棍下車與對方理論，但被車上女乘客勸阻，並用手機拍下事發經過並放上FB社團。

貼文一出，有網友看到遊覽車司機的反應「對不起，我不爭氣的笑了」、「新店葉問」，但也有網友理性分析「各說各話事情沒有一定」、「在馬路上這種危險駕駛很多，沒出事就沒必要去拉車窗去罵人」。

警方表示，截至目前為止，由於轎車駕駛尚未向警方報案、說明相關事由，警方無法預設立場，如果轎車駕駛有提供遊覽車惡意逼車的畫面，就可依照道路交通管理處罰條例處理，在刑事責任上，雙方駕駛若認定受到威脅，可依恐嚇、毀損罪提告；針對遊覽車司機下車的部分，過程中疑似是塞車或停等紅綠燈，駕駛下車時間不長，並無特別違反法規。