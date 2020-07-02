被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡

台中市今天下午豪大雨，潘女騎機車下班回家，路經南屯區筏子東街時，突有一顆高10公尺、直逕徑半公尺的大樹倒下，重重的擊中潘女的頭部，所戴安全帽破碎，造成她的頭骨破裂，大量出血，警消趕到時她已無呼吸心跳，經送醫急救後，在醫護人員搶救下，因傷勢嚴重，延至晚間6時11分，醫院宣告死亡，遺體送往殯儀館，由家屬處理後事。

被害人潘女在中市南屯區忠勇路的春社市場工作，今天下午1時55分，騎機車欲返回烏日區住處，騎機車沿筏子東路往烏日區方向行駛，突遭一棵倒下的大樹擊中頭部，所戴安全帽破裂，破裂的防護鏡片散落一地，足見路樹倒下重擊潘女的威力之猛。

警方研判，是路樹倒塌時擊中潘姓女騎士。而潘女經送醫急救後，延救至今晚6時11分宣告死亡，潘女的媽媽、哥哥、姊姊、姊夫等多人十分傷心。