聽新聞
test
0:00 / 0:00
被路樹壓重傷的女騎士 因傷勢嚴重今晚宣告死亡
台中市今天下午豪大雨，潘女騎機車下班回家，路經南屯區筏子東街時，突有一顆高10公尺、直逕徑半公尺的大樹倒下，重重的擊中潘女的頭部，所戴安全帽破碎，造成她的頭骨破裂，大量出血，警消趕到時她已無呼吸心跳，經送醫急救後，在醫護人員搶救下，因傷勢嚴重，延至晚間6時11分，醫院宣告死亡，遺體送往殯儀館，由家屬處理後事。
被害人潘女在中市南屯區忠勇路的春社市場工作，今天下午1時55分，騎機車欲返回烏日區住處，騎機車沿筏子東路往烏日區方向行駛，突遭一棵倒下的大樹擊中頭部，所戴安全帽破裂，破裂的防護鏡片散落一地，足見路樹倒下重擊潘女的威力之猛。
警方研判，是路樹倒塌時擊中潘姓女騎士。而潘女經送醫急救後，延救至今晚6時11分宣告死亡，潘女的媽媽、哥哥、姊姊、姊夫等多人十分傷心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言