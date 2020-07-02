2歲幼童烈日下遭反鎖車內 消防隊員破窗救出

時序入夏，金門的氣溫相當高，金門縣消防局救災救護指揮中心今日中午就接獲民眾報案，指位在金城鎮公所後方停車場有小朋友受困車內需要救援，原來是糊塗的媽媽不慎將2歲幼童反鎖在車內，好在消防隊員到場破窗救人，才成功解救了嚇壞的小朋友。

金門縣消防局今天表示，在接近中午12點，有位媽媽疑似要替小朋友換尿布，一個不小心車門鎖上，打電話向消防局報案，金城消防分隊接獲派遣立即由小隊長李錫安率隊員徐蒼望、陳正隆、駕駛邱振燦、役男徐聖軒、楊子賢駕駛71器材車及91救護車前往救援。

車組到達現場後，雖然這位年輕的媽媽一邊急著打電話聯絡家人尋找備用鑰匙，另一邊焦急的引導車內2歲小朋友試著拿鑰匙解鎖，但都失敗了，只見小朋友一直不停地嚎啕大哭。由於正值中午時刻，車內溫度持續飆升，預估超過40度的溫度，救護人員持續觀察車內小孩子的身體狀況。

雖然消防人員一再跟車主溝通，但車主還在猶豫要不要破窗救人，此時小隊長李錫安跳出來跟民眾表示：「錢再賺就有了，小朋友如果有個三長兩短就不好了。」但也與勤區備妥要做行政執行法即時強制的準備，車主才同意讓消防人員破窗。

在與車主溝通的過程中，消防隊員徐蒼望到達現場時，便先觀察現場情形並擇定預定破壞的位置，在車主同意後立即穿戴手套，使用玻璃擊碎器將車窗擊破，並協助將車窗移除，順利打開車門將小孩救出，救出後立即交由救護人員評估生命徵象，好在經評估小朋友生命徵象一切正常，隨即交由家屬將小朋友帶回家休養。