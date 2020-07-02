鑾轎衝入雲林出海口 1人被水嗆傷送醫

雲林縣二崙龍結庄福德宮近日舉辦遶境活動，昨晚6時經台西鄉出海口，神轎往溪裡衝去，卻因水深超過2公尺，轎班和神轎險些滅頂，幸附近漁民搭救，僅1人被水嗆傷送醫。

雲林縣二崙鄉龍結庄福德宮連續7年舉辦步行遶境，9天8夜行程沒有固定路線，預計4日抵達北港朝天宮。

遶境隊伍昨天傍晚走到台西鄉出海口時，神轎往溪裡衝，由於雲林縣午後陣雨導致溪水暴漲，水深超過2公尺。

神轎在溪水裡載浮載沉，全程被隨行信眾直播，有網友錄下並轉傳到網站，引起眾人議論，甚至傳出神轎被水沖走。

龍結庄福德宮總務組長黃文郎今天接受媒體訪問時表示，9天8夜行程路線全都遵照「龍結媽」的意思，沒有固定路線，昨天傍晚走到台西鄉出海口時，神轎沒有要繞道的意思，轎班配合下水前進。

黃文郎指出，涉水過程中有1人感到不適，正好附近有漁民正在作業，立刻與轎班人員合力將神轎送到岸邊，今天繼續遶境。

雲林縣消防局表示，昨天傍晚6時許接獲民眾報案指出，在台西鄉出海口有多人落水，消防局立刻派遣人員前往救援，但報案人又說，人已經救上岸，僅1人被水嗆傷送醫，所幸無大礙。

消防局提醒民眾，從事水上活動應要穿救生衣，勿前往危險水域，避免發生憾事。