豪雨影響！台鐵和平至崇德單線雙向行車 部分車次有延誤

今天花蓮秀林鄉降下豪雨，晚間6時許台鐵和仁站北端東側隧道口，東正線電車線沒電，238次普悠瑪停在現場約280人。台鐵表示，以172次自強號接送旅客繼續南下到花蓮，目前和平—崇德間以西正線單線雙向行車，電力人員已在現場處理，並派出9052次電力維修車18時39分由和平站前往維修。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，受到大雨影響，和仁車站北段東正線電路故障，目前由西正線單線雙向通車，因此會有車輛慢分延誤的情況，延誤的時間及人數要等恢復後才會統計。