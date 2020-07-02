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豪雨影響！台鐵和平至崇德單線雙向行車 部分車次有延誤
今天花蓮秀林鄉降下豪雨，晚間6時許台鐵和仁站北端東側隧道口，東正線電車線沒電，238次普悠瑪停在現場約280人。台鐵表示，以172次自強號接送旅客繼續南下到花蓮，目前和平—崇德間以西正線單線雙向行車，電力人員已在現場處理，並派出9052次電力維修車18時39分由和平站前往維修。
台鐵花蓮運務段長吳金添表示，受到大雨影響，和仁車站北段東正線電路故障，目前由西正線單線雙向通車，因此會有車輛慢分延誤的情況，延誤的時間及人數要等恢復後才會統計。
至於恢復時間，吳金添說，由於只有影響東正線，西正線正常行車，目前估計維修要花約1個小時，預計最快8時許恢復通車，要看排除的狀況，若有延誤再更新資訊。
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