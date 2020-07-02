影／「躲貓貓」！員警費勁騙出車底害羞小白貓
車上躲貓貓？高雄市岡山員警日前巡邏時，發現一名女子趴在地上定睛掃視車底，直覺「怪怪的」，上前關心才知道女子開車開到一半，突然發現車內不斷傳出「喵喵」聲，急忙將車停靠路邊，趴在地上探看車輛底盤。員警用燈光照射、頻頻製造聲響，費了好一番功夫聲東擊西，才終於把羞赧的小白貓騙出來。
上月28日深夜，女子開車途中，不時聽到車內好像有微弱的「喵喵」聲，卻不知道從哪裡傳出，保險起見，將車停靠岡山介壽西路邊，連忙下車檢查車底盤，果真發現有隻小貓躲在汽車引擎蓋中，沒想到才出手驅趕，小貓就躲到車底盤下藏身。
女子正苦惱該怎麼把小貓趕出來，巡邏員警於是出手相助。「喵喵出來」，巡佐洪豪華循手電筒燈光，確定小白貓躲在車底後，就拿著一把雨傘敲打地面，想把小貓趕出來，沒想到小貓怕生，硬是在車底爬上爬下竄逃躲藏，就是不願離開車底，一度躲在車輪後，跟員警玩起「躲貓貓」；員警車前車後跑，一番折騰才終於把小白貓「請」出來。
員警協助用箱子裝小貓帶回派出所，並通知動保所處置，才結束這場「躲貓貓」。岡山分局提醒，不時有貓狗喜歡躲在汽車引擎蓋內，駕駛如果發現，可以打開引擎蓋讓貓狗自行逃出，或通知車廠人員會同獸醫師進行救援，避免發動引擎，讓狗貓被高溫燙傷或遭皮帶捲入。
警方表示，如果發現動物躲在車內，務必謹記標準SOP「勿拍打、勿發動、掀引擎、搬救兵」，以免悲劇發生。
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