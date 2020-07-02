工人維修電梯不慎觸電 送醫搶救後不治身亡

台中市豐原區一棟社區大樓，昨天中午發生電梯維修工觸電意外，送醫搶救後仍不治。圖／民眾提供

台中市豐原區一棟社區大樓，昨日中午發生電梯維修工觸電意外，53歲劉姓男子進入12樓電梯機房維修，疑未依規定穿著絕緣防護裝備，不慎觸電倒地，現場已無生命跡象，兒子發現後趕緊通報119，送醫搶救後仍不治。中市府勞動檢查處已要求停工，並將電梯公司負責人移送法辦。

昨日下午近1時，劉男在豐原區一棟社區大樓12樓機房檢修電梯線路時，不慎觸電倒地，豐南消防分隊獲報後趕抵現場，劉男已無生命跡象，因電梯無法運轉，消防人員合力將劉男搬運下樓，送醫急救仍不治。

台中市勞動檢查處副處長許瀚丞表示，劉男當時正在12樓更換電梯變壓系統，因為電器設備380伏特電源，屬活線作業，但劉男未依規定穿著絕緣防護裝備，不慎觸摸帶電的電路，才發生觸電意外。

許瀚丞說，已立即要求電梯斷電、停工，電梯公司必須提出改善計畫，並經審核核准後才能復工。