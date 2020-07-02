新造35噸級巡防艇抵金門 海巡執法增添生力軍
海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃建造52艘35噸級巡防艇，第4艘3585艇在6月30完成驗收交船後，今天下午航抵金門，金門海巡隊以噴水洗禮儀式迎接3585艇加入金門海域執法序列。
金門海巡隊表示，海巡署新造35噸級巡防艇採用噴水推進器，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間。船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現政府強力執法之決心。
另外，巡防艇特別強化兼具消防滅火、驅離越界作業船舶的水砲功能，噴水量約為每小時70公秉、最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，將可有效提升金門海域的執勤能量。
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