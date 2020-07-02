工人維修電梯觸電亡 勞檢單位追究雇主責任
在電梯公司服務的劉姓男子與兒子，2人昨天到台中市一處大樓維修電梯，劉男不慎碰觸高壓電倒地，送醫後仍傷重不治，台中市勞檢處已勒令停工，並追究雇主責任。
台中市消防局昨天中午12時59分接獲民眾報案指出，豐原區大明路一處大樓，有人員在機房檢修電梯線路時，不慎遭電擊倒地，消防人員到場將遭電擊傷的男子送醫，但急救後仍傷重不治。
台中市勞動檢查處副處長許瀚丞表示，劉姓男子與兒子都在同一家電梯公司服務，昨天2人到案發大樓檢修，劉男在頂樓電梯機房更換電力系統，劉男兒子在樓下查看電梯運作狀況，劉男在拆卸變壓器時，不慎碰觸電壓380伏特的總電源，劉男兒子聽到聲響上樓查看才發現出意外。
他指出，初步調查劉男作業時未配戴絕緣防護具，電梯公司負責人涉違反職業安全衛生法，並將追究雇主刑事責任。目前作業場所已勒令停工，並要求提出復工計畫，經審查通過後才能繼續施工。
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