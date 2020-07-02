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影／漢光演習委外單位拖靶材船 兩人不慎落海獲救
國軍漢光演習今天上午在台中甲南海灘進行實彈預演，軍方委外單位拖運靶材到海域，因風浪大，兩人不慎落海，台中港務消防隊和海巡合力救回。
台中港務消防隊今天中午1點55分接獲台中市消防局轉報，指稱台中港北防波堤附近海域，有2位釣客落海，目前人還在海上載浮載沉，港消立即派遣防風林及南堤分隊計5車13人出勤，也通報海巡署第四巡防區同步派船艇支援。
下午2點5分，台中港務消防隊救溺人車陸續到場，確認是一艘白色藍底小船翻覆，兩名落海民眾，39歲王姓男子和23歲翁姓男子，坐在翻覆的船底上，暫無生命危險。
現場風浪大，台中港務消防隊救生艇無法接近，海巡單位較大噸位船隻靠近實施救援，另和翻船同單位的水上摩托車也抵達，下午2點17分將2名落海者分別由海巡船艇及水上摩托車救起，載到梧棲安檢所碼頭接駁上岸。
下午3點3分，落海民眾上岸後幸無外傷，台中港務消防隊表示，翻覆船隻是國軍漢光演習委外單位，負責拖運演習用相關靶材，因今天台中港海域風浪大，船隻不小心翻覆致人員落海。
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