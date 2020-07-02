快訊

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漢光演習委外單位拖靶材船 兩人不慎落海獲救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

國軍漢光演習今天上午在台中甲南海灘進行實彈預演，軍方委外單位拖運靶材到海域，因風浪大，兩人不慎落海，台中港務消防隊和海巡合力救回。

台中港務消防隊今天中午1點55分接獲台中市消防局轉報，指稱台中港北防波堤附近海域，有2位釣客落海，目前人還在海上載浮載沉，港消立即派遣防風林及南堤分隊計5車13人出勤，也通報海巡署第四巡防區同步派船艇支援。

下午2點5分，台中港務消防隊救溺人車陸續到場，確認是一艘白色藍底小船翻覆，兩名落海民眾，39歲王姓男子和23歲翁姓男子，坐在翻覆的船底上，暫無生命危險。

現場風浪大，台中港務消防隊救生艇無法接近，海巡單位較大噸位船隻靠近實施救援，另和翻船同單位的水上摩托車也抵達，下午2點17分將2名落海者分別由海巡船艇及水上摩托車救起，載到梧棲安檢所碼頭接駁上岸。

下午3點3分，落海民眾上岸後幸無外傷，台中港務消防隊表示，翻覆船隻是國軍漢光演習委外單位，負責拖運演習用相關靶材，因今天台中港海域風浪大，船隻不小心翻覆致人員落海。

台中港北防波堤附近海域今天有二人落海，海巡和消防救回人。圖／台中港務消防隊提供
台中港北防波堤附近海域今天有二人落海，海巡和消防救回人。圖／台中港務消防隊提供
台中港北防波堤附近海域今天有二人落海，海巡和消防救回人。圖／台中港務消防隊提供
台中港北防波堤附近海域今天有二人落海，海巡和消防救回人。圖／台中港務消防隊提供
漢光36號演習實彈預演，今天在台中甲南海灘和海域演習。圖／國防部提供
漢光36號演習實彈預演，今天在台中甲南海灘和海域演習。圖／國防部提供

漢光演習 海巡署 國軍

延伸閱讀

漢光演習今第3次實彈預演 命中靶心民眾歡呼

為漢光演習準備 F-16掛2000磅炸彈模擬轟敵

漢光演習將至 迦納裔下士全程台語精神喊話

女遊客蘭嶼搭客輪踩空落海 民眾海巡齊力拉上岸

相關新聞

火爆男拿槍指警察險爆槍戰 跆拳道冠軍一腳踢掉化解

桃園曾姓男子和女友吵架影響鄰居，警方到場時曾一開門就竟掏槍作勢瞄準警察，八德分局警員張惟程一腳踢掉他高舉胸口的槍，其餘人...

北市公車撞老婦死亡車禍 市府：釐清肇責開罰

台北市一名黃姓老婦今天早上出門買菜，不明原因在行人穿越道遭一台公車撞上，送醫搶救不治。台北市公運處表示，初步了解，該名老...

噴清潔劑洗冷氣機竟冒火 消防局指電器受潮易釀禍

民眾清洗冷氣機務必小心，高雄大樹區一間鐵皮屋今早有名工人噴灑清潔劑準備清洗冷氣機時突然起火，所幸無人受傷，火因仍待調查，...

停太近了引糾紛？ 妙齡女遭大叔持螺絲起子攻擊送醫

台中賴姓男子今天中午在西屯區停車場停車時，疑似前方停車的林姓女子，將車停得「太靠近」，雙方引發口角，賴要求林女移車，林女...

詐騙集團水房藏高雄住宅大樓 買虛擬貨幣洗錢

陳姓男子涉嫌經營水房，替假冒檢警騙大陸人的詐欺集團洗錢，用贓款購買虛擬貨幣，刑事局查獲陳等6人，初估1年來經手約3千萬元...

影／漢光演習委外單位拖靶材船 兩人不慎落海獲救

國軍漢光演習今天上午在台中甲南海灘進行實彈預演，軍方委外單位拖運靶材到海域，因風浪大，兩人不慎落海，台中港務消防隊和海巡...

貨車途經宜蘭滲漏廢土害機車騎士摔傷 警方究辦

宜蘭縣一名謝姓男子騎乘機車，今天(2日)上午6點13分許行經五結鄉五濱路、五結路口，因地面廢土滑摔，造成身體多處擦傷，經...

輪椅嬤馬路摔倒 2熱心女騎士停車幫忙 路人：最美風景

今天上午7點半，一名男子推著坐輪椅的媽媽，在信一路一處行人穿越道和人行道間時，坐輪椅上的婦人突摔出去，有受傷流血，由於事...

鹽水老婦人失聯 今住處附近魚池發現遺體

台南市鹽水區一處魚池今上午發現一具浮屍，警消趕往發現，是上月底從住處離家失聯的77歲葉姓婦人，初步並未發現有外傷，案由警...

網購彩色口罩…號稱台灣製 到貨卻是大陸劣質貨

國內口罩管制禁令在6月1日解除，民眾除了保有現在的「口罩實名制」 14 天能在藥局及網購買到 9 片口罩外，也能在其他通...

高市郵務車遭偷開走 警攔截逮人追回失物

一名曾姓男子今天涉在高雄前鎮區開走郵局郵務車，線上巡邏警網展開攔查，在鳳山區光復路一家超商前發現曾男行蹤，逮捕帶回及追回...

139線重機噪音擾人 南投環保局科技執法祭出測噪照相

南投市139線道位在八卦山稜線，可眺望彰投美景，吸引重機車隊馳騁。但重機超速、噪音，讓沿途居民難以忍受，甚至引發騎士和居...

熱門新聞

思覺失調症攻擊無罪 護理師問法官：善良公民低等嗎？

色主管企圖性侵女職員 竟怪對方屁股太誘人

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓到 無呼吸心跳送醫搶救

竹縣消防局值勤員偷抄報案少女電話 混熟後性侵遭起訴

玉井佛堂縱火釀7死 凶嫌冷血：「達成目的就好」

基隆市府大樓女員工摔傷送醫 市府調查釐清原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。