台中檳榔攤火警6人傷 疑為天花板電線走火

台中市太平區中山路四段的檳榔攤凌晨發生火警，蔡姓姊妹租住在透天屋一樓，現場被燒得焦。記者黃寅／攝影

台中市一家檳榔攤今天凌晨發生火警，造成6人受傷，其中2人插管治療，另外1名大人、2名女童與1名女嬰無大礙。消防局初步調查，疑檳榔攤天花板電線走火，詳細原因仍在調查中。

台中市消防局今天凌晨1時35分接獲民眾報案指出，太平區中山路四段一處檳榔攤發生火警，消防局到場時，發現火警現場為一棟3層樓水泥、4樓鐵皮加蓋的透天厝，1樓的檳榔攤傳出火煙。

消防人員出水線灌救，並將屋內9人都救出，其中在1樓救出55歲柯姓婦人，與她的32歲、30歲蔡姓女兒，及6歲與3歲女童，另2樓1名8個月大女嬰受傷送醫。

院方表示，柯婦與32歲蔡女意識不清，目前插管治療中，另30歲蔡女、2名女童及1名女嬰都意識清楚、無大礙，經高壓氧治療後，住院觀察中。

消防局撲滅火勢後，火調人員勘查火場，初步調查發現1樓檳榔攤工作區燒毀嚴重，且天花板整個焦黑，懷疑是天花板輕鋼架內的線路電線走火，詳細起火原因仍在調查中。

56歲林姓屋主表示，1樓平時由蔡姓姊妹租下經營檳榔攤，各自帶女兒同住，2姊妹的母親昨天來台中探視，沒想到今天凌晨就發生火警，幸30歲蔡女及時通報發生火警，他們一家人往4樓逃生，才未發生意外。