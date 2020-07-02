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貨車途經宜蘭滲漏廢土害機車騎士摔傷 警方究辦
宜蘭縣一名謝姓男子騎乘機車，今天(2日)上午6點13分許行經五結鄉五濱路、五結路口，因地面廢土滑摔，造成身體多處擦傷，經送醫無生命危險。
羅東警察分局獲報，後派遣線上警力協處，通知公路總局第四區工程處派遣人員清潔路面，並以巡邏車及爆閃燈警戒後方行經車輛，避免二次事故發生。
警察分局追查土石滲漏者，經調閱五結鄉五濱路沿線監視器影像追查發現，是一名陳姓男子駕駛大貨車自臺中市龍井區，沿濱海公路載運汙土到花蓮，車輛在途中滲漏廢土，警分局針對違規部份，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款裁罰，並請環保局依權責處理。
警察分局指出，今年（109年）1月迄今，五結鄉五濱路沿線共計取締違規砂石車87件，其中滲漏取締21件，呼籲民眾裝載貨物時，在行前務必檢視是否綑綁牢固或覆蓋整齊，避免因路途中散落或滲漏，造成危險，警方也會加強取締，以維護用路人行車安全。
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