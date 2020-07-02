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北市公車撞老婦死亡車禍 市府：釐清肇責開罰
台北市一名黃姓老婦今天早上出門買菜，不明原因在行人穿越道遭一台公車撞上，送醫搶救不治。台北市公運處表示，初步了解，該名老婦走在行人穿越道，公車的交通號誌為綠燈，後續調查公車業者的事故肇責、近年事故件數等，依裁罰基準開罰。
在大同區重慶北路、伊寧街口，今天上午發生死亡車禍，台北市公運處表示，發生事故的公車，為大南客運288路線，經初步了解，該名老婦走的行人穿越道，剛好穿越公車專用道，發生事故時，公車的交通號誌為綠燈。
台北市公運處表示，該名老婦送往馬偕醫院急救，但仍送醫不治，至於公車駕駛酒測是零，後續將調查公車業者的事故肇責、近年事故件數等，可能列入評鑑扣分，且依裁罰基準開罰。
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