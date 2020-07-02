北市公車撞老婦死亡車禍 市府：釐清肇責開罰

台北市一名黃姓老婦今天早上出門買菜，不明原因在行人穿越道遭一台公車撞上，送醫搶救不治。台北市公運處表示，初步了解，該名老婦走在行人穿越道，公車的交通號誌為綠燈，後續調查公車業者的事故肇責、近年事故件數等，依裁罰基準開罰。

在大同區重慶北路、伊寧街口，今天上午發生死亡車禍，台北市公運處表示，發生事故的公車，為大南客運288路線，經初步了解，該名老婦走的行人穿越道，剛好穿越公車專用道，發生事故時，公車的交通號誌為綠燈。