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輪椅嬤馬路摔倒 2熱心女騎士停車幫忙 路人：最美風景
今天上午7點半，一名男子推著坐輪椅的媽媽，在信一路一處行人穿越道和人行道間時，坐輪椅上的婦人突摔出去，有受傷流血，由於事出突然，當時有2名騎車經過的女騎士，馬上停下車來協助，救護車消防人員趕至將婦人送醫。
老婦人跌出輪椅時摔傷，身上、地上都沾有血跡，兒子趕緊處理，並護住母親，2名經過的女騎士發現後，馬上停車協助，直到消防人員趕至，不少路人都看這一幕。當老婦被抬上救護車時，兒子雙手也有血跡，其中一名女騎士還拿出衛生紙讓他擦拭，他向女騎士道謝。
這名女騎士說，一名兒子推媽媽坐的輪椅不知何故摔倒了，她看到下來協助，救護車已送到醫院。附近店家及路人說，「這是最美的街頭風景，2名女騎士熱心協助，幫忙老阿嬤」。
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