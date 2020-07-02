輪椅嬤馬路摔倒 2熱心女騎士停車幫忙 路人：最美風景

今天上午7點半，一名男子推著坐輪椅的媽媽，在信一路一處行人穿越道和人行道間時，坐輪椅上的婦人突摔出去，有受傷流血，由於事出突然，當時有2名騎車經過的女騎士，馬上停下車來協助，救護車消防人員趕至將婦人送醫。

老婦人跌出輪椅時摔傷，身上、地上都沾有血跡，兒子趕緊處理，並護住母親，2名經過的女騎士發現後，馬上停車協助，直到消防人員趕至，不少路人都看這一幕。當老婦被抬上救護車時，兒子雙手也有血跡，其中一名女騎士還拿出衛生紙讓他擦拭，他向女騎士道謝。